國泰人壽首推三合一抗老保單 「退化醫療帳戶」涵蓋常見老化醫療保障

國泰人壽推出「睛智守護特定疾病定期保險（外溢型），首推「退化醫療帳戶」，針對常見老化醫療支出、輕度及重度退化疾病，提出「三合一」抗老保障。（圖由國泰人壽提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕因應臺灣正式邁入「超高齡社會」，國泰人壽推出「睛智守護特定疾病定期保險（外溢型），首推「退化醫療帳戶」，針對常見老化醫療支出、輕度及重度退化疾病，提出「三合一」抗老保障；更與「Cofit群健科技」合作，只要在今年12月31日前投保「睛智守護」，即提供前2萬名被保險人享「客製化保健服務」，透過諮詢專業營養師，了解自身的營養需求與建立健康觀念，協助保戶確保老年生活品質。

國泰人壽商品部協理張孝旭表示，保險不應僅是事後給付，更應具備事前預防與提醒功能。「睛智守護」的設計初衷，即是希望透過輕度退化疾病給付機制，鼓勵保戶把握黃金治療期、即早治療，恢復生活功能與改善生活品質。

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國壽說明，「睛智守護」商品有三大特色：首先，採用「退化醫療帳戶」設計，可靈活運用，涵蓋老化常見的白內障、髖/膝關節置換，以及特定心血管手術等昂貴的自費醫療支出，同時延伸至退化疾病的治療與照護，協助保戶減輕負擔。

其次，「睛智守護」涵蓋輕度至重度退化疾病完整保障，若保戶經醫院醫師診斷為認知功能障礙初期（CDR 1分）或腦中風後障礙（輕度）等任一特定傷病，即可申領「定額保險金」，協助保戶把握黃金治療期、提升治療成效。若不幸惡化為重度退化疾病，如保戶經醫院醫師診斷為認知功能障礙（CDR 大於或等於2分）、腦中風後障礙（重度）等，則啟動分期給付機制，提供持續性的資金來源，並豁免續期保險費，以緩解長期照護的沉重經濟壓力。

最後，「睛智守護」提供身故及滿期保險金，如保戶於保障期間身故，或於保險年齡到達90歲仍生存，至少可領回年繳應繳保費總額1.06倍。

國壽舉例，40歲男性投保，選擇計畫別360萬，繳費20年期，年繳應繳保險費為4萬7690元。若保戶於50歲時經醫院醫師診斷符合認知功能障礙初期，即可申領輕度退化疾病保險金10萬元，協助保戶及早治療；60歲時若因右眼視力模糊，經醫院醫師診斷於醫院接受「水晶體囊內（外）摘除術及人工水晶體置入術」，則可申領眼睛醫療保險金5萬元；保戶若不幸於65歲病情惡化，經醫生診斷認知功能障礙達CDR 2分（臨床失智評估量表第二級），即啟動「重度退化疾病分期保險金」保障，並豁免續期保險費，之後每年生存可領取24萬元，直到累計金額達保險金帳戶的給付總額上限。

此外，即日起至2026年12月31日止，凡投保「睛智守護」並完成「FitBack 健康吧」平台健康任務挑戰之保戶，國泰人壽將為每位保戶捐贈100元給台灣失智症協會，目標總捐贈金額150萬元，盼在失智議題上提供關懷且關鍵支持。

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