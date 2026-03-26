焦點股》康舒：今年AI更上一層樓 帶量大漲

康舒預計將持續深化AI資料中心電力解決方案，今年營運可望更上一層樓。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠康舒（6282）持續推動策略轉型與技術升級，去年成功轉虧為盈，管理層看好集團高功率電源與系統整合能力，可望帶動營運更上一層樓。康舒今日盤中股價帶量上攻，截至上午10時11分暫報51.6元，漲幅7.72%，成交量2萬1700張。

康舒今年揮軍GTC大會，推出1MW HVDC（高壓直流）電源系統解決方案，整合100kW Power Shelf與備援電池模組（BBU Shelf），並支援±400V與800V HVDC輸出架構，為下一世代高功率密度AI資料中心提供更具效率與可靠性的電力解決方案。

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展望未來，康舒預計將持續深化AI資料中心電力解決方案，結合集團關係企業金寶（2312）與全球製造資源與策略夥伴合作，推動高壓直流電源系統與高功率電源產品的規模化應用，進一步強化在AI資料中心基礎設施市場的競爭優勢。

康舒去年營收317.27億元、年增0.1%，毛利率25.75%、年增2.47個百分點，營益率2.25%、年增2.64個百分點，淨利1.53億元、年增1.82億元，每股稅後盈餘0.18元，優於2024年的每股淨損0.04元。針對去年盈餘，預計配發資本公積每股0.8元現金股利。

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