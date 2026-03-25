物流司機愛聽中獎音效 花350元包牌中頭獎1.1億

台彩表示，今年1月13日在台南永康開出的大樂透頭獎1.1億元，由年約55歲的物流司機獨得。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台彩表示，今年1月13日在台南永康開出的大樂透頭獎1.1億元，由年約55歲的物流司機獨得，中獎人去年曾經對中小獎，很喜歡中獎音效的聲音，這次花了350元電選包牌（7連碰），結果中了頭獎1.1億元；他發現中獎後告訴太太，還被反問是否被詐騙，中獎人也捐款800萬元做公益，並包了10萬元紅包給彩券行。

台彩總經理謝志宏表示，中獎人去年中秋加碼買了今彩539及39樂合彩，結果中了小獎，他很喜歡聽中獎音效的聲音，因此之後就常買彩券，這次他花350元包牌，看到中獎號碼大概知道中獎，第2天上班到公司後面找人煙罕至的地方，用台彩App對獎，確認中獎後打電話給太太，結果太太反問：「你是不是被詐騙了？」

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謝志宏表示，中獎人晚上回家後，把彩券交給太太保管，太太上網搜尋如何保管中獎彩券，得知去年威力彩頭獎20.7億元得主是將彩券放在保溫瓶，他太太後來把彩券放在鐵罐，免得一旦火災被燒掉，領獎前夫妻每天看彩券，每天都把彩券拿出來好多次，確定彩券還在。

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