弘凱感測貢獻衝2成 力拚機器人、1.6T應用發酵

曾智宏表示，弘凱已將智慧LED與燈光控制架構導入機器人領域，並成功打入美系客戶供應鏈。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕LED廠弘凱光電（5244）今天在法說會表示，隨感測（Sensor）與不可見光應用比重提升，營收結構持續優化，加速轉型進度，公司目前正攜手美國企業切入機器人應用，同時佈局1.6T高速光通訊傳輸模組領域，預計第三季推出樣品，在全年感測營收貢獻拉升至2成、新應用逐步發酵下，2026年下半年營運可望轉強。

弘凱總經理曾智宏說，公司近年積極由傳統LED跨向車用與智慧感測領域，目前車用占比約46%，智慧感測約52%，儘管車市去年遭遇逆風，但公司表現仍優於同業，並進一步聚焦不可見光感測器（IR Sensor），隨南通新廠產能開出，預期2026年能在智能感測市場迎來收割期，相關營收貢獻拉升至20%、年增12個百分點。

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在新應用方面，曾智宏表示，弘凱已將智慧LED與燈光控制架構導入機器人領域，並成功打入美系客戶供應鏈，應用範圍擴展至多個機器人機型，目前已開始小量出貨。此外，公司也積極布局高速光通訊市場，切入光電整合模組開發，鎖定1.6T（傳輸規格，產品架構涵蓋發射端、接收端與主動IC整合，並與美國ASIC（特殊應用積體電路）晶片廠合作推進技術開發。

曾智宏指出，公司預計最快在第三季推出1.6T傳輸模組初步樣品，後續將進一步與下游客戶洽談導入應用。以此可見弘凱已逐步淡出價格競爭激烈的傳統LED應用，穩定深化紅外線（IR）、感測器（Sensor）及高附加價值產品，並調整車用客戶結構，從過去以中國華南市場為主，轉向長三角及新興應用客群。

產能方面，南通新廠已於2025年11月底完工，設置千級與萬級無塵室及CNAS（China National Accreditation Service，中國國家認證認可監督管理委員會）認證實驗室，可支援感測器與高階光電產品生產，並吸引多家重要客戶進入驗廠階段，預計2026年第二季前完成認證，為後續放量奠定基礎。

展望後市，隨感測與紅外線（IR）應用需求升溫，弘凱指出，2026年第一季客戶在Sensor（感測器）與IR LED（紅外線發光二極體）的預測訂單量已明顯優於去年同期，顯示轉型方向逐步見效。在新應用與產能到位帶動下，全年總營業額可望年增雙位數百分比。

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