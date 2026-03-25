川普神秘地說收到伊朗送一份「非常大禮物」與「兩樣東西」有關

美國川普總統神秘地吹噓伊朗送給他一份「非常大的禮物」，同時聲稱伊朗已準備好達成協議結束戰爭。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美東時間週二（24日），美國川普總統神秘地吹噓伊朗送給他一份「非常大的禮物」（very big present），同時聲稱伊朗已準備好達成協議結束戰爭。

川普在國土安全部長馬克韋恩·穆林（Markwayne Mullin）宣誓就職儀式上告訴記者：「他們（伊朗）會達成協議的。實際上，他們昨天做了一件了不起的事情」；「他們送了我們一份禮物，禮物今天到了。這是一份非常貴重的禮物，價值連城。我不會告訴你禮物是什麼，但這是一份意義非凡的獎品。」

請繼續往下閱讀...

當記者追問所謂的禮物是什麼時，川普說它「與核能無關」，而是「與石油和天然氣有關」。他補充道：「這是一份極其珍貴的禮物，你們很快就會知道是什麼。」

川普日前（23日）在社群媒體上發文稱，由於正在與伊朗進行談判，他暫停對該國能源基礎設施的打擊。伊朗官員一再否認正與美國進行任何結束戰爭的談判。伊朗議會議長穆罕默德·巴格爾·卡利巴夫（Mohammad Bagher Qalibaf）迅速將川普的說法稱為「旨在影響金融和石油市場的假新聞」。





一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法