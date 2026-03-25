首宗離岸風電再融資！一銀主辦海能589億聯貸 超額認購逾2倍

（一銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕第一銀行共同主辦海能風力發電新台幣589億元專案再融資聯貸案，已於3月20日完成融資到位，為國內首件已商轉離岸風場再融資案例，同時也是亞太地區首宗離岸風電再融資案，具高度指標意義。

本案獲市場熱烈迴響，最終超額認購逾2倍，顯示金融同業對海能風電營運表現與未來發展深具信心，也象徵台灣離岸風電融資市場，正式由「興建期」邁入「商轉與回收期」。

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海能風電位於苗栗竹南外海，由風睿能源（SRE Group）及捷碧能源（JERA Nex bp）共同開發，總裝置容量達376MW，自2023年9月商轉以來，營運表現穩定。

一銀指出，本次再融資案共吸引27家國內外金融機構參與，原案國際出口信貸機構（ECA）亦持續提供支持，包括韓國K-SURE、比利時Credendo、丹麥EIFO及英國UKEF等，展現國際機構對海能專案及台灣離岸風電市場的高度信任。

一銀近年積極布局綠色金融與再生能源融資，已陸續參與「中能」、「國泰風能」、「渢妙」及「大彰化西南」等離岸風場聯貸案。未來將持續評估並投入再生能源相關融資，協助企業邁向2050淨零排放目標，落實「領航新局・永續共進」的經營願景。

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