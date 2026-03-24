台灣資本論壇》期交所董事長吳自心：活絡期貨市場 6月推小型非金電期貨

期交所董事長吳自心。（記者田裕華攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕近年期貨市場持續火熱，尤以個股期貨表現亮麗。今日期交所董事長吳自心出席《自由時報》主辦的「2026台灣資本市場論壇」時指出，個股期貨熱絡是台灣期貨市場的一大特色，期交所目前上架314檔股票期貨（含ETF）及47檔股票選擇權，已經成為主力商品，市場需求也持續殷切，未來將持續推出個股週選擇權、小型個股選擇權，以活絡市場；期交所預期，6月就將再推出小型非金電期貨。

吳自心指出，有效率的期貨市場是資本市場的重要推手，除提供成本可控的避險管道，也能吸引並留住資金，以抵禦市場波動，且期貨市場的核心「價格發現」能讓風險變得透明可控，也能協助資產管理業者以較低成本管理風險、調整曝險部位，意即期貨市場在資本市場占重要角色。

請繼續往下閱讀...

此外，吳自心也說，在金融轉型的路徑上，期交所的責任是靈活、彈性地持續推出符合市場需求的商品及交易制度。目前除台股指數期貨、選擇權等商品外，期交所以電子、金融以及非金電指數期貨因應個別產業波動的風險，且小型電子期貨表現亮眼、交易量已達原型電子期貨的2倍，今年6月期交所並規劃再推出小型非金電期貨。

值得關注的是，今年個股期貨表現仍然亮眼，2025年日均量突破30萬口，今年至今更翻倍至60萬口、成長超過100%，日均未平倉量也超過60萬口，顯示市場需求殷切。吳自心表示，期交所將持續推出個股週選擇權與小型個股選擇權，來活絡市場。看到聯發科與鴻海的發展願景，期交所也相對推出了個股週選擇權，協助交易人掌握短期的交易事件，靈活管理個股風險。

而針對加密貨幣監理、AI應用等創新趨勢，吳自心也說，傳統金融與虛擬資產市場的加速融合，不再如過往是完全競爭的關係，也是值得參考的國際市場發展趨勢，加上監理機關的關注焦點正在轉變，重點轉向即時風控以及跨市場的監視，鼓勵創新的同時兼顧維護市場誠信，AI也被定位成關鍵工具。

相關新聞請見：台灣資本論壇》櫃買中心董事長簡立忠：股債表現亮眼 挹注資本市場茁壯

台灣資本論壇》證交所董事長林修銘：4大關鍵因素 持續壯大資本市場

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法