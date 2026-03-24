中東緊張虛擬貨幣、黃金重挫 謝金河：美元難被取代

美伊戰事未見降溫，不僅推高能源價格，黃金價格也暴跌，外發外界擔憂。圖為示意圖。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕美伊戰事未見降溫，不僅推高能源價格，黃金價格也暴跌，外發外界擔憂。財信傳媒董事長謝金河以「川普的遊戲規則」為題發文分析，除了股市，美元、虛擬貨幣、黃金等貴金屬同步受挫，不過對股市的衝擊不若去年4月的對等關稅那麼大，市場雖有很多人民幣取代美元的論調，但很難形成格局。謝金河也說，油價雖上漲但Vix指數只到29.48，可視為漲多後的修正、調整。

謝金河今上午在臉書發文指出，昨晚美國股市開盤前，川普又在他的Truth Social發出貼文，表示美國將暫緩轟炸伊朗油田、重要基地，未來5天內將和伊朗取得協議！儘管伊朗當局否認，但整個金融市場立刻發生巨大變化，WTI、ICE油價立刻下調10%，西德州原油最低到84.37美元，北海布蘭特原油到96美元，美國股市跳空大漲。

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謝金河直言，這是一貫的川普式風格，接下來大家可以測試一下到底川普說了算？還是伊朗繼續硬下去？這次油價上漲成了測試中東風雲的重要指標，影響市場對通膨，聯準會降息的心理預期，但對股市的張力沒有去年對等關稅衝擊那麼大！

謝金河說明，去年4月2日川普拿著手板宣布各國關稅稅率，對全球金融市場是晴天霹靂，股市崩潰，Vix恐慌指數飆升至60左右，全球股市都是跳空下跌。台灣在春假後，4月7日股市恢復交易開盤重挫，收盤大跌2065點，連台積電都跌停。

謝金河表示，這次荷姆茲海峽讓油價大幅上漲至119.48，不過Vix只到29.48，市場反應仍然很理性，可以算是一次漲多之後的修正、調整。而這個調整不僅是股市。

謝金河指出，首先是被大家唱衰的美元指數從95左右到100附近，市場上有很多人民幣取代美元的論調，其實人民幣不能自由兌換，這只是市場風聲，很難形成格局。

其二，過去大家以為虛擬貨幣可以避開央行監管、去中心化，後來陳志被逮捕，比特幣被沒收，大家才發現虛擬貨幣也不太安全，比特幣從12.59萬美元，最慘跌到6萬美元。乙太幣跌更多。

其三，過去幾年中國人行減持美債，全球央行大買黃金，後來白銀也飆向119美元，本來大家預期聯準會要降息，黃金、白銀還會漲一波，沒想到伊朗事件讓油價上漲，降息預期落空，黃金這次回挫到4100美元，白銀剩下61.21美元。

謝金河在文末直言，川普揮舞大刀，市場跟著他的推文起落，這次算是市場修正過大漲幅的調整，連最強大的記憶體也不例外！

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