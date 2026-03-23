洗選蛋新政策推升需求 茂生看好營運動能

茂生董事長吳清德。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕茂生農經（1240）今（23）日舉辦法說會，展望2026年，茂生表示，公司將持續投入飼料設備更新、豬場整建及尋找蛋雞場，並升級養殖環境，以提升營運效率與食品安全水準。

此外，農業部於今年2月公告擴大洗選蛋政策，達一定規模連鎖餐飲、早餐及烘焙業者使用洗選鮮蛋要有噴印日期來源，進一步提升食品安全並增強消費者信任，帶動洗選蛋的需求。茂生預期，此政策將為營運帶來正向動能，促進市場需求穩定成長。

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不過今年2月底爆發美以伊戰爭，推升國際油價及大宗原物料價格，對飼料與食品產業成本帶來壓力。茂生表示，已透過提前採購及深化垂直整合策略，有效降低衝擊，維持營運穩定。

茂生指出，雖然國際情勢仍具不確定性，產品售價可能適度反映成本變動，但公司仍有信心兼顧上下游需求與股東權益。未來，茂生農經將持續深化垂直整合布局，透過飼料、養殖、蛋品加工與通路的完整鏈結，提升整體營運綜效，穩步推動營收與獲利成長。

茂生去年合併營收達27.4億元，淨利2.15億元，每股稅後盈餘（EPS）4.86元，創下歷史新高。董事會並決議配發每股現金股利3元及股票股利0.5元。

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