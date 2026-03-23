擁960萬仍撐不住！63歲家庭主婦被迫「返職場打工」 悲揭晚年現實慘況

日媒以真實案例揭示，即使擁有看似充足的退休金與存款，仍可能因生活變數而面臨壓力。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕不少人認為，只要擁有足夠存款，就能安心度過退休生活。然而，日本一對擁有約5000萬日圓（約新台幣960萬元）資產的退休夫妻，卻因接連出現的支出壓力，打破原本對「穩定老後」的想像。63歲的家庭主婦最終決定重新投入職場，反映出高齡社會下的財務現實。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，63歲的惠子（化名）與丈夫同住，丈夫退休後領取退休金，加上存款合計約5000萬日圓，且房貸已全數清償，原預估可依靠未來65歲開始發放的年金維持生活。惠子長年擔任家庭主婦，原本計畫退休後放慢步調，享受較為輕鬆的生活。

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不過，情況在退休不久後開始出現變化。首先是自住房屋老舊，需要進行外牆、屋頂及水電設備等整修，產生數百萬日圓支出；隨後丈夫健康狀況轉變，就醫頻率增加，醫療費用逐漸攀升。此外，母親的照護需求浮現，也讓家庭需分擔部分照護與生活費用，進一步加重經濟負擔。

惠子心想「我有存款，所以沒問題。」但隨著銀行帳戶餘額逐漸減少，她開始感到焦慮。她坦言，原本認為「有5000萬就足夠」，但一旦開始動用資金，就會擔心未來是否足以支應長期生活。經過重新檢視家庭收支後，她決定嘗試重返職場，希望透過增加收入，減緩資產消耗速度。

目前，惠子從事每週數日的兼職工作，雖然月收入僅數萬日圓，但她表示，除了經濟補貼外，外出工作也讓生活更有節奏，心態變得更為正向。她指出，比起在家反覆擔憂未來，與人互動反而帶來更多穩定感。

日媒以真實案例揭示，即使擁有看似充足的退休金與存款，仍可能因生活變數而面臨壓力。如何在不確定環境中維持財務彈性與心理穩定，成為現代高齡社會的重要課題。

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