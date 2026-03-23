川普宣布對伊朗停火5天 曝雙方「非常好的對話」油價猛跌超過13％

美國總統川普周一（23日）宣布，美國與各方正在就如何「徹底解決」伊朗的敵對行動進行「非常好的對話」。他表示將暫停對伊朗的發電廠和能源基礎設施做出任何襲擊。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普周一（23日）宣布，美國與各方正在就如何「徹底解決」伊朗的敵對行動進行「非常好的對話」。他表示將暫停對伊朗的發電廠和能源基礎設施做出任何襲擊，受此消息影響，油價下跌超過13%，已跌落100美元。

截至格林尼治標準時間1:08，布蘭特原油期貨下跌約17美元，跌幅達15%，至每桶96美元的盤中低點；美國西德州中質原油期貨下跌13美元，跌幅約13.5%，至每桶85.28美元的盤中低點。

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川普總統在其「真相社交」（Truth Social）平台上透露，在與伊朗進行了「非常好的、富有成效的」對話後，他已指示美國戰爭部「推遲對伊朗發電廠和能源基礎設施的一切軍事打擊」。停火將持續五天，伊朗和美國方面將繼續對話，以期結束戰爭。

美聯社也報導，川普在Truth Social平台上表示：我很高興地報告，在過去兩天裡，美國和伊朗就全面徹底解決我們在中東的敵對行動進行了非常好的、富有成效的對話。」；「根據本週將繼續進行的深入、詳細和建設性對話的基調和語氣，我已經指示戰爭部推遲對伊朗發電廠和能源基礎設施的任何軍事打擊，為期五天，但前提是正在進行的會議和討論取得成功」。

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