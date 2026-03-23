別錯過！新光鋼、金寶、友訊等22檔股東會紀念品 明天是最後買進日

股東會旺季到，股東會紀念品的小確幸也跟著來報到。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕眾所期待的各公司股東會紀念品已陸續開始發放，明（24日）為獲得22檔股東會紀念品的最後買進日，包括光洋科（1785）「伊甸小羊質樸暖心舒活皂」、新光鋼（2031）「妙管家小蘇打抗菌洗衣精600G一份」、金寶（2312）「再生布卡夾」、友訊（2332）「常健順暢益生菌」、台通（8011）「野餐墊」、世紀鋼（9958）「青花瓷手柄不銹鋼餐具組」等實用紀念品，想領紀念品的投資人們保握時間！

股票代號 公司名稱 最後買進日 股東會紀念品 1310 台苯 3月24日 常健順暢益生菌 1513 中興電 3月24日 統一超商50元商品卡（數量如有不足，以本公司歷年股東會價值相當之紀念品替代） 1558 伸興 3月24日 抗菌洗手露 1785 光洋科 3月24日 伊甸小羊苗質樸暖心舒活皂 2031 新光鋼 3月24日 妙管家小蘇打抗菌洗衣精600g一份 2312 金寶 3月24日 再生布卡夾 2332 友訊 3月24日 常健順暢益生菌 2375 凱美 3月24日 妙管家煥彩香氛洗衣球 2461 光群雷 3月24日 陶瓷碗組 2546 根基 3月24日 環球購物中心禮券100元 2731 雄獅 3月24日 國內外團體旅遊兌換券700元（國內團體200元及國外團體500元） 3035 智原 3月24日 便利商店商品卡50元 3520 華盈 3月24日 全家商品卡35元 4147 中裕 3月24日 超商50元商品卡 4739 康普 3月24日 超商35元禮物卡 4906 正文 3月24日 指甲剪套裝組，紀念品若有不足，以同等價值紀念品替代之 5410 國眾 3月24日 全家便利店中杯美式咖啡卡乙張 6190 萬泰科 3月24日 萬泰ACT超透氣口罩 6248 沛波 3月24日 滋補強身甲魚全沛 6271 同欣電 3月24日 妙管家八倍濃縮洗衣球 8011 台通 3月24日 野餐墊 9958 世紀鋼 3月24日 青花瓷手柄不銹鋼餐具組

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法