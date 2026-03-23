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別錯過！新光鋼、金寶、友訊等22檔股東會紀念品 明天是最後買進日

2026/03/23 10:20

股東會旺季到，股東會紀念品的小確幸也跟著來報到。（示意圖，資料照）股東會旺季到，股東會紀念品的小確幸也跟著來報到。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕眾所期待的各公司股東會紀念品已陸續開始發放，明（24日）為獲得22檔股東會紀念品的最後買進日，包括光洋科（1785）「伊甸小羊質樸暖心舒活皂」、新光鋼（2031）「妙管家小蘇打抗菌洗衣精600G一份」、金寶（2312）「再生布卡夾」、友訊（2332）「常健順暢益生菌」、台通（8011）「野餐墊」、世紀鋼（9958）「青花瓷手柄不銹鋼餐具組」等實用紀念品，想領紀念品的投資人們保握時間！

股票代號 公司名稱 最後買進日 股東會紀念品
1310 台苯 3月24日 常健順暢益生菌
1513 中興電 3月24日 統一超商50元商品卡（數量如有不足，以本公司歷年股東會價值相當之紀念品替代）
1558 伸興 3月24日 抗菌洗手露
1785 光洋科 3月24日 伊甸小羊苗質樸暖心舒活皂
2031 新光鋼 3月24日 妙管家小蘇打抗菌洗衣精600g一份
2312 金寶 3月24日 再生布卡夾
2332 友訊 3月24日 常健順暢益生菌
2375 凱美 3月24日 妙管家煥彩香氛洗衣球
2461 光群雷 3月24日 陶瓷碗組
2546 根基 3月24日 環球購物中心禮券100元
2731 雄獅 3月24日 國內外團體旅遊兌換券700元（國內團體200元及國外團體500元）
3035 智原 3月24日 便利商店商品卡50元
3520 華盈 3月24日 全家商品卡35元
4147 中裕 3月24日 超商50元商品卡
4739 康普 3月24日 超商35元禮物卡
4906 正文 3月24日 指甲剪套裝組，紀念品若有不足，以同等價值紀念品替代之
5410 國眾 3月24日 全家便利店中杯美式咖啡卡乙張
6190 萬泰科 3月24日 萬泰ACT超透氣口罩
6248 沛波 3月24日 滋補強身甲魚全沛
6271 同欣電 3月24日 妙管家八倍濃縮洗衣球
8011 台通 3月24日 野餐墊
9958 世紀鋼 3月24日 青花瓷手柄不銹鋼餐具組

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