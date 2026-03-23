別錯過！新光鋼、金寶、友訊等22檔股東會紀念品 明天是最後買進日

股東會旺季到，股東會紀念品的小確幸也跟著來報到。（示意圖，資料照）
〔財經頻道／綜合報導〕眾所期待的各公司股東會紀念品已陸續開始發放，明（24日）為獲得22檔股東會紀念品的最後買進日，包括光洋科（1785）「伊甸小羊質樸暖心舒活皂」、新光鋼（2031）「妙管家小蘇打抗菌洗衣精600G一份」、金寶（2312）「再生布卡夾」、友訊（2332）「常健順暢益生菌」、台通（8011）「野餐墊」、世紀鋼（9958）「青花瓷手柄不銹鋼餐具組」等實用紀念品，想領紀念品的投資人們保握時間！
|股票代號
|公司名稱
|最後買進日
|股東會紀念品
|1310
|台苯
|3月24日
|常健順暢益生菌
|1513
|中興電
|3月24日
|統一超商50元商品卡（數量如有不足，以本公司歷年股東會價值相當之紀念品替代）
|1558
|伸興
|3月24日
|抗菌洗手露
|1785
|光洋科
|3月24日
|伊甸小羊苗質樸暖心舒活皂
|2031
|新光鋼
|3月24日
|妙管家小蘇打抗菌洗衣精600g一份
|2312
|金寶
|3月24日
|再生布卡夾
|2332
|友訊
|3月24日
|常健順暢益生菌
|2375
|凱美
|3月24日
|妙管家煥彩香氛洗衣球
|2461
|光群雷
|3月24日
|陶瓷碗組
|2546
|根基
|3月24日
|環球購物中心禮券100元
|2731
|雄獅
|3月24日
|國內外團體旅遊兌換券700元（國內團體200元及國外團體500元）
|3035
|智原
|3月24日
|便利商店商品卡50元
|3520
|華盈
|3月24日
|全家商品卡35元
|4147
|中裕
|3月24日
|超商50元商品卡
|4739
|康普
|3月24日
|超商35元禮物卡
|4906
|正文
|3月24日
|指甲剪套裝組，紀念品若有不足，以同等價值紀念品替代之
|5410
|國眾
|3月24日
|全家便利店中杯美式咖啡卡乙張
|6190
|萬泰科
|3月24日
|萬泰ACT超透氣口罩
|6248
|沛波
|3月24日
|滋補強身甲魚全沛
|6271
|同欣電
|3月24日
|妙管家八倍濃縮洗衣球
|8011
|台通
|3月24日
|野餐墊
|9958
|世紀鋼
|3月24日
|青花瓷手柄不銹鋼餐具組
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