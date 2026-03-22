倒數計時！48小時不開放荷姆茲就炸伊朗 美財長貝森特全說了

美國總統川普21日警告，若伊朗不在48小時內全面開放荷姆茲海峽，美方將攻擊伊朗多座發電廠。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普21日警告，若伊朗不在48小時內全面開放荷姆茲海峽，美方將攻擊伊朗多座發電廠。美國財政部長貝森特22日受訪表示，美國和以色列對伊朗的襲擊旨在摧毀其在荷姆茲海峽沿岸的防禦設施，這項行動將持續到這些設施被徹底摧毀為止。

《彭博》報導，貝森特週日在NBC的《Meet the Press》節目中表示，川普將「採取一切必要措施」來實現美國既定的目標，包括摧毀伊朗的空軍和海軍，剝奪其擁有核武器的能力以及其在國際上施展權力的能力。

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貝森特說，我們一直在利用軍事力量削弱伊朗在荷姆茲海峽沿岸的防禦設施，「這項行動將持續到這些設施被徹底摧毀為止」。他強調，有時候，為了緩和局勢，必須先升級軍事行動。

有關油價飆漲對經濟造成連鎖反應的問題，貝森特告訴NBC，我們不妨假設物價暫時上漲50天，短期上漲後將會回落，但我們可換來50年的和平，伊朗政權不再擁有核武器。

報導指，貝森特的言論，加上川普21日要求伊朗「完全開放、不構成威脅」的海峽，都表明了美國的決心。

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