卡達LNG設施遭重創修復需3至5年 各國爭奪能源恐無止境推高價格

伊朗戰爭已波及到波斯灣產油國的能源設施。圖為阿拉伯聯合大公國富查伊哈港出口碼頭，在遭伊朗攻擊後發生大火。（示意圖，美聯社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中東戰事持續升溫，以色列日前空襲伊朗最大的南帕爾斯（South Pars）天然氣田，伊朗為了報復，也轟炸卡達最大的拉斯拉凡（Ras Laffan）液化天然氣設施。由於卡達生產全球20%的液化天然氣（LNG），遭轟炸的拉斯拉凡天然氣設施建造難度很大，預計修復至少需要數年時間。外界因此擔心，即使伊朗戰爭結束，能源危機也可能持續數年，各國爭奪有限資源的競爭，可能會無止盡地推高能源價格。

以色列18日空襲伊朗的核心能源來源南帕爾斯氣田，多處天然氣處理設施發生爆炸。《華爾街日報》（WSJ）報導，對伊朗而言，這裡如同生命線一般重要。伊朗全國約90%的電力生產依靠南帕爾斯氣田的天然氣作為燃料運轉，這裡也是伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的主要收入來源。

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南帕爾斯氣田堪稱全球最大天然氣田，位於波斯灣離岸區域，總面積大約是9700平方公里，其中北部3700平方公里位於伊朗水域內，被稱為南帕爾斯氣田；其餘南部6000平方公里位於卡達水域內，被稱為北方氣田。北方氣田生產的天然氣在拉斯拉凡被加工成LNG，出口至南韓、日本、台灣、歐洲等地。卡達因此是世界主要的LNG出口國之一

以色列襲擊了南帕爾斯天然氣田後，伊朗襲擊了卡達的拉斯拉凡液化天然氣設施。英國 《金融時報》報導，拉斯拉凡是個巨大的工業園區，面積是法國巴黎的3倍，耗資數千億美元，歷時30年建成。拉斯拉凡擁有14個天然氣液化裝置，每年可生產7700萬噸LNG。美國哥倫比亞大學全球能源政策中心研究員柯爾博（Anne-Sophie Corbeau ）表示，這是「我們原本希望不會發生的世界末日劇本」。

有分析認為，對能源設施的直接攻擊，可能比封鎖荷姆茲海峽導致國際油價飆升所帶來的衝擊更大。荷姆茲海峽遭封鎖的問題一旦解封即可解決，但如果能源設施被破壞，則需要相當長的時間來修復。

全球能源市場調查公司Argus Media的天然氣定價負責人塞尼奧（Martin Senior ）表示：「修復能源設施所需的時間比打仗的時間更長，這會導致超過荷姆茲海峽封鎖的能源衝擊。」

《紐約時報》也警告：「對天然氣設施等的攻擊，可能會讓波斯灣國家在戰爭結束後更難恢復生產。」

事實上，這種擔憂正在逐漸變成現實。拉斯拉凡的營運商卡達能源公司指出：「修復2個液化天然氣工廠受損的部分將需要3至5年的時間，對於與亞洲和歐洲國家的長期合約，我們只能宣布『不可抗力』（force majeure）。」

這實際上意味著需要取消合約。而當需求保持不變，但供應大幅減少，價格就會飆升。《金融時報》指出：「俄羅斯在烏克蘭戰爭期間減少天然氣出口後，更依賴LNG 的歐洲，現在將不得不為了有限的資源與南韓、日本等國家展開直接競爭。」

如果對波斯灣地區能源設施的直接打擊擴大，這個損害將難以想像。美國總統川普先前斷然表示，自己沒有參與這次以色列的襲擊，但他警告：「如果卡達的LNG設施再度遭到攻擊，將毫不猶豫地炸毀伊朗的天然氣田。」

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