砷化鎵太陽能電池熬出頭 宏捷科首季出貨攻入HAPS領域

：宏捷科（8086）傳出首季砷化鎵太陽能電池已出貨給HAPS（高空通訊平台），成功切入衛星通訊領域。（圖取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕不只馬斯克有太空夢，連輝達執行長黃仁勳也於GTC主題演說揭露開啟太空資料中心時代願景，繼中美晶（5483）以PERC（鈍化射極與背面太陽電池）模組上太空後，集團成員之一的宏捷科（8086）傳出首季砷化鎵太陽能電池已出貨給HAPS（高空通訊平台），成功切入衛星通訊領域。

中美晶是以自有材料技術與PERC（鈍化射極與背面太陽電池）製程為基礎，透過自主開發的背接觸電池設計，降低太空輻射造成的效能衰退，強化產品在太空環境中的穩定性，去年第四季P型電池已出貨給SpaceX、順利切入太空AI供應鏈。

請繼續往下閱讀...

消息人士指出，宏捷科是以砷化鎵太陽能電池切入HAPS領域，首季不僅量產且開始出貨，兩家公司雖然都是切入太空、衛星領域，大方向相同，但產品不同，應用領域也不一樣，反而能夠相輔相成，且未來砷化鎵太陽能電池模組也是上太空的選項之一。

所謂HAPS是把基地台設置於高空的非地面網路系統，位置與性質介於地面通訊和衛星通訊間，衛星的位置最遠設太空裡，但HAPS則是在距離地面約20-50公里的高空，透過無人機、飛船等載體，在高度穩定停留，而砷化鎵太陽能電池就是應用在這些載體上，持續供應電力。

法人臆測，歐洲國家與日本皆推動相關計畫，針對HAPS的應用模式、關鍵技術進行評估並推動發展，其中又以日本最積極，去年就宣布2026年將開通手機直接連空中基地台HAPS的服務，目前國內包括稜研科技（7812）等也都關注此商機，推測宏捷科的砷化鎵太陽能電池應是切入日本市場機率最高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法