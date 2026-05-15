LTN經濟通》習近平的千年大計 不到十年變鬼城

中國國家主席習近平「親自策劃、親自決策」的雄安新區在發展10年後，如今仍被形容為鬼城。（彭博）

習近平視雄安為個人政治遺產

〔財經頻道／綜合報導〕中國國家主席習近平「親自策劃、親自決策」的雄安新區，這項計畫被譽為「千年大計」、「國家大事」，雄安新區一度成為萬眾矚目的焦點。儘管雄安新區在2017年4月1日才正式設立，不過若從2016年3月、中共中央政治局常委會會議首次定名雄安新區算起，已經滿10週年，但發展了這麼久，雄安新區如今仍被形容為鬼城，習近平提出的「千年大計」近似破滅。

雄安新區由河北省的保定市東部、雄縣、容城縣、安新縣及其周邊部分地區組成，距離北京約100多公里，當局對雄安寄予厚望，並將北京重要的政務機關、國有企業、高校機構等遷至此地，希望能成為中國的「副都心」。

請繼續往下閱讀...

中共中央、國務院在2017年4月1日決定河北雄安新區設立，當時中國官媒明確表示，這是以習近平為核心的黨中央，所作出的一項重大歷史性戰略選擇，是繼深圳經濟特區和上海浦東新區之後，又一具有全國意義的新區，是千年大計、國家大事。

習近平對雄安新區高度重視。《BBC中文網》在報導指出，美國前財政部長保爾森（Henry M. Paulson）在回憶錄《與中國打交道》（Dealing with China）提到，2014年他和習近平會面時，習近平明確說，推進京津冀協同發展，是「他個人的設想」，並將其視為未來的政治遺產之一。雖然當時「雄安新區」這個名字尚未出現，但2年後就出現了。

習近平2017年首次視察雄安時，更提出這裡是「留給子孫後代的歷史遺產」，而在2026年3月、剛剛結束的最新考察中，習近平更明確表示「實踐充分證明，黨中央關於建設雄安新區的決策是完全正確的」。

在2026年3月、剛剛結束的最新考察中，習近平說：「黨中央關於建設雄安新區的決策是完全正確的」。（路透）

雄安房價自高點回跌55%

雄安新區計畫時，初步面積大約100平方公里，但會慢慢擴展至最終佔地約2000平方公里，習近平當時指示，要重點打造北京非首都功能疏解集中承載地，規劃建設一座以新發展理念引領的現代新型城區。據稱，這是繼深圳經濟特區、上海浦東新區之後，中國又一個全國性新區，因此當局也勾勒出「南有深圳，北有雄安，東有浦東」的美好藍圖。

按照中國官媒的說法，憑藉著北京的加持，雄安新區建成後人口將突破千萬人、GDP超越2.5兆人民幣（約台幣11兆），在當時掀起一股「雄安熱」，引爆當地炒房風潮，雄安的房價最高每平方公尺約4萬人民幣（約每坪13萬人民幣，新台幣60萬/坪），一度直逼北京、上海等大城，但此後市場對雄安的熱潮很快的又陷入沉寂，回跌到每平方公米1.8萬人民幣（約新台幣27.5萬/坪）。跌幅達55%。

雖然雄安新區最初的設計目的，是為了緩解人口過度稠密的北京交通、住房和行政負擔，然而雄安新區的大部分地區仍然荒無人煙，數百棟建築空無一人。

雄安新區的大部分地區仍然荒無人煙，數百棟建築空無一人。（彭博）

中國人口減少摧毀雄安設置功能

英國媒體《泰晤士報》報導分析，指出習近平想將雄安新區打造成人類發展史上的模範城市，並下令將國有企業和科研機構遷往雄安新區。然而，能否說服員工和他們一起搬到這裡是另一回事，目前街道上鮮有人跡。

一位Max Wang的年輕女性以「無聊」形容在雄安新區的生活，她說，社交生活不多，年輕人都在加班，休閒、社交的機會不多。至於找男朋友，就只能指望朋友介紹了。另一位房地產經紀人則將家人留在北京，自己在雄安新區打拼，每2週回家探望家人。他說，這裡（雄安新區）很安靜，人很少，「我已經很習慣了」。他稱每次回到北京，反而覺得不習慣，做什麼事都要排隊。

《泰晤士報》直言，鑑於習近平決心投入該計畫的資源和政治資本，押注該計畫最終實現的想法是愚蠢的，而且還要中國經濟成長能否從最近的低迷中復甦，這也需要時間，加上隨著中國一胎化政策後，人口數不斷減少，雄安計劃要解決的問題可能不復存在。

《BBC中文網》指出，雄安新區的目的從一開始就不是改革，也不是開放，而是為了疏解北京的「非首都功能」，相對於深圳、浦東，雄安更接近一場空間與資源的重新配置，將原本高度集中於北京的人口、機構與產業，有計畫地向外分散至更廣闊的區域。

但實際上，雄安推動難度遠高於過往開發案例。原因在於，機構的遷移可以透過政策推動完成，但人口與家庭的流動則涉及更複雜的生活選擇。報導說得很明白：「把一家央企總部的牌子掛到雄安並不困難。難的是把一個個家庭也移過去。」

對多數在北京生活的家庭而言，遷往雄安意味著重新調整既有的生活基礎，包括子女教育、就業機會、房產配置以及與戶籍綁定的醫療與社會保障資源。這也使得一種「軟抵抗」現象逐漸浮現，雖然機構名義上完成轉移，但實際運作與人員流動未必同步，甚至出現形式上遷出、實質仍依賴北京的情況。

交通建設則在某種程度上緩解了這種狀態。隨著京雄城際鐵路開通，北京與雄安之間通勤時間壓縮至一小時內，高頻率的班次也讓往返更加便利。結果是一種「雙城生活」逐漸成形：部分人選擇平日在雄安工作，週末返回北京與家人團聚，這種人被稱為「周末京雄候鳥」，反映出當前轉型仍處於過渡階段。

部分人選擇平日在雄安工作，週末返回北京與家人團聚。圖為雄安高鐵站。（彭博）

雄安新區已累計投入約1兆元人民幣

雄安新區主要建設預計將在2035年完成，中國多個中央政府部門也將被要求遷入當地，目前部分中國國有企業，包括中國衛星網絡集團與中國中化集團，已經將總部遷往當地，或正在遷移過程中。另外還有9所大學被要求遷移或設立分校，包括北京科技大學、中國地質大學，以及北京航空航天大學。

北京多所頂尖學校與醫療機構也正在雄安新區設立分支，例如歷史悠久的北京協和醫學院，以及培養眾多「紅二代」的北京市第四中學。

按照規劃，雄安新區將承載200萬至250萬人口，有鑑於目前常住人口約150萬，這意味著在未來9年內，還需要有近百萬人遷入雄安。《BBC中文網》指出，這並不是件容易的事，而且還有另外更現實的問題，就是「錢從哪裡來？」

因為光是「十四五」（中共2021至2025年的規劃）這5年，雄安新區已累計投入約1兆元人民幣（約4.69兆元新台幣）；若按每年約2000億元人民幣（約9388億元新台幣）的節奏推算，到2035年還將再投入近2兆元人民幣（約9.38兆元新台幣）。這筆巨大的資金缺口，究竟是由中央財政持續買單，還是有另外的解決辦法，至今未有定論。

建設雄安新區的資金缺口，究竟是由中央財政持續買單，還是有另外的解決辦法，至今未有定論。（美聯社）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法