「台灣之光」梁見後頭痛！美超微炒股、走私黑歷史一次看

台灣之光梁見後頭痛！美超微炒股、走私黑歷史一次看。圖為美超微創辦人梁見後。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕被外界稱為AI妖股的台灣之光美超微（Super Micro Computer）又出事後，2024年在遭著名放空機構狙擊，加上財報遲交，一度面臨下市危機，現又捲入走私案，美方指控高層涉嫌走私輝達AI晶片到中國，盤後股價重挫近12%，隨著走私案曝光，及過去黑歷史再次被揭曉，恐讓共同創辦人梁見後再陷經營困境。

外媒報導，美國紐約南區聯邦檢察官辦公室起訴了1家未具名美國伺服器製造商的相關人士，指控其非法將價值數十億美元、搭載輝達（Nvidia）晶片的伺服器轉運至中國，其中赫見美超微高層，根據起訴書，美方除了指控共同創辦人廖益賢（Wally Liaw）外，台灣籍高階主管張瑞燦（ Ruei-Tsan “Steven” Chang，音譯）被以違反《出口管制改革法》，（Export Control Reform Act）起訴。

請繼續往下閱讀...

美超微︰公司未被列為被告

對於聯邦法院起訴，美超微表示，公司本身並未被列為被告，但廖益賢現任業務發展資深副總裁，張瑞燦為台灣區業務經理，孫廷偉則為承包商。公司已將相關員工停職，並終止與該承包商的合作關係。

隨著美超微捲入走私案，其過去炒股、做假帳等黑歷史再度被曝光，回顧美超微過去爭議史:

2017/9/14 美超微收到納斯達克發出的不合規通知。

2018/2/28 美超微向納斯達克提交了1份合規計劃（compliance plan），以獲得額外的時間來補交延遲的報告。納斯達克可酌情給予公司最多 180 天的補救期。

2018/8/21，未提交已遲交的年度財報，而被納斯達克退市。

2020 年，美超微重新上市。

2020/8/25 ，美國證券交易委員會（SEC） 起訴美超微，指控他們 2014 – 2017 年高報營收、低報開支，人為提高利潤率，最後賠償1750萬美元（約新台幣5.57億）的罰款。

而隨著AI大放光彩，美超微股價從2023年狂飆，並2024年 3/8 盤中的歷史高點1229美元，同年遭到做空機構狙擊。

2024/8/27 遭著名做空機構興登堡（Hindenburg research）發布針對美超微的做空報告，當天股價重挫20%。

在爆出「會計操縱」疑雲，而原配合的簽證會計師事務所安永（Ernst & Young）無預警終止合作，一度面臨無人簽證財報的狀況，導致財報開天窗，那斯達克交易所要求美超微必須於2025年2月25日前補行申報，否則將強制下市。

最終美超微趕在2月25日壓線前補交財報，解除遭那斯達克摘牌危機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法