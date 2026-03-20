台灣自由度亞洲第2！最新「全球自由」報告 中國超慘只拿9分

最新「全球自由」報告，台灣拿下93分。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕民主促進研究組織「自由之家」（Freedom House）發布最新年度評估，2025年全球自由度連續第20年下滑，稱這是「令人沉痛的里程碑」。其中芬蘭為唯一得到滿分100分的國家，以0分吊車尾的唯一國家是南蘇丹；台灣則獲得93分，在亞洲自由度排名第2。

根據報導指出，2025年，全球自由度連續第20年下降，共有54個國家的政治權利和公民自由狀況在這一年中惡化，而只有35個國家有所改善。其中美國雖仍被列為「自由」國家，但分數滑落到100分中的81分，為自1972年發布報告以來的最低分。

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根據報告指出，芬蘭以100分位居榜首，是全球唯一一個在自由、政治權利和公民自由方面，獲得滿分的國家，南蘇丹則是唯一0分國家；分數下滑最大的國家是幾內亞比索共和國。

根據自由之家官網，台灣在全球自由度評分中獲得93分，與去年94分相比少了1分，而在「網路自由」評分中獲得79分，在「政治權利」項目（滿分40分）獲得38分，「公民自由」項目（滿分60分）拿到56分，持續列為自由國家，在亞洲排名僅次於得到96分的日本。

官網指出，台灣擁有活躍且競爭激烈的民主體制，自2000年以來已多次實現政權的和平輪替，公民自由保障整體而言相當健全。不過外界仍持續關注幾項問題，包括對移工權益的保護機制仍有不足，以及中國政府試圖對台灣的政策制定、媒體環境與民主制度運作施加影響。

不過中國總分僅9分，其中「政治權利」項目得到負2分，「公民自由」僅11分，再度被列為「不自由」國家。香港今年在「政治權利」獲得9分，「公民自由」拿到32分，總計41分，被列為「部分自由」。

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