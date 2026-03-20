封鎖多久決勝負 ! 華爾街曝 : 油價飛到「這價位」直接引爆全球衰退

華爾街機構提出警告，荷姆茲海峽持續封鎖半年，全球卡油情況下，將導致全球經濟衰退。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕對於全球能源「咽喉」何時恢復通行，是華爾街目前最直接、也最不安的一個問題。對此，伯恩斯坦警告，油價究竟能漲到多高，真正的關鍵不在需求、不在庫存，而在一個單一變數:「荷姆茲海峽會被封鎖多久」。倘若封鎖時間長達半年，預計每日供應缺口將高達1530萬桶，尖峰油價或觸及170美元，引發等同於2008年金融危機的需求損失。

據報導，伯恩斯坦能源團隊建立了3種情境模型：若封鎖僅維持1個月，布蘭特原油高點約在100美元；若延長至3個月，高峰將上看140美元；若拖至6個月，則可能直逼170美元。機構直言，雖然1個月被視為基準情境，但一旦進入3-6月區間，全球經濟衰退幾乎不可避免。

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自伊朗戰爭爆發以來，國際油價已從2026年初的60美元/桶急升至100美元上方。儘管現有戰略儲備可提供5.5億桶緩衝，但仍難抵長期斷供。

與此同時，摩根大通也從價格結構角度提出警訊。其大宗商品團隊指出，目前布蘭特與WTI在100美元附近的穩定其實是一種「假象」，中東杜拜與阿曼原油現貨價格早已飆升至155美元，與布倫特之間形成超過55美元的巨大價差。

一旦大西洋市場庫存快速去化，市場將在更緊縮的供應環境下重新定價，價差將轉化為油價向上重估的巨大空間。

伯恩斯坦指出，油氣股的估值隱含2026年油價大約落在80至100美元區間，長期約70美元，顯示市場並未將長期封鎖與經濟衰退納入考量。換句話說，現在的價格反映的是「事情很快會結束」，而不是「事情可能會惡化」。

分析師指出，如果荷姆茲海峽全面封鎖，對供應的衝擊將是系統性的。根據油輪數據，OPEC原油與凝析油裝載量已減少約1380萬桶/日，加上液化石油氣供應中斷約150萬桶/日，總計每日缺口高達1530萬桶，但現有緩衝機制有限下，已對市場造成巨大壓力。

數據顯示，波斯灣以外的浮動儲量約2.5億桶，其中可快速動用的約1.5億桶；再加上戰略石油儲備可在半年內釋放約4億桶，總計約5.5億桶。但長期封鎖情境下，這些庫存終將被消耗殆盡，無法填補持續性的供應斷層。

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