大單又來了！輝達宣佈2027年底前 向亞馬遜出售100萬顆晶片

輝達高層表示，2027年底前，將向亞馬遜出售100萬顆晶片。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）一名高層週四（19日）表示，到2027年，輝達將向亞馬遜（Amazon）的雲端運算部門出售100萬顆圖型處理器（GPU）晶片，以及一系列其他產品。

《路透》報導，輝達和亞馬遜網路服務（AWS）本週宣佈，雙方已達成協議，AWS將購買輝達100萬顆GPU，但並未透露交易的具體時間。輝達超大規模和高效能運算業務總經理巴克（Ian Buck）週四表示，銷售教從今年開始，並持續到2027年。

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輝達執行長黃仁勳近日表明，公司預計旗下Rubin和Blackwell系列晶片的整體銷售商機將達到1兆美元（約新台幣31.97兆元）。

亞馬遜和輝達並未揭露交易的具體條款，但巴克表示，這筆交易除了100萬顆GPU之外，還包括輝達的多種晶片，例如Spectrum網路晶片和Groq晶片。

具體來說，AWS計劃使用輝達的Groq晶片以及其他6款晶片，以實現更高效的推論。巴克直言，「推論很難，難得要命」，要想在推論方面做到最好，並非只靠一顆晶片就能完成，實際上要用到全部7顆晶片。

這項協議還包括將輝達的Connect X和Spectrum X網路設備部署到AWS資料中心，此舉意義重大，因為AWS資料中心使用的是AWS多年來不斷完善的客製化網路設備。

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