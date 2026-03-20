美股收盤》戰爭引通膨疑慮！道瓊跌逾200點 台積電ADR走低

週四美股多下跌。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕華爾街正密切關注伊朗戰爭進展，週四美國股市由盤中低點反彈，最終道瓊工業指數下跌203.72點、0.44%，標準普爾500指數下跌0.27%，那斯達克指數下跌0.28%，費城半導體指數上漲0.87%，台積電ADR下跌0.23%，收在338.79美元。

綜合外媒報導，美國聯準會維持利率不變，主席鮑爾週三發出警告，由於美以與伊朗的戰爭導致能源價格飆升並引發通膨擔憂，經濟前景依然不明朗。根據芝加哥商品交易所的FedWatch工具顯示，交易員認為在2027年中之前降息的可能性很小。

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週三伊朗襲擊卡達一處重要的液化天然氣（LNG）出口設施，國際油價一度飆升。週四布倫特原油收漲，但已遠離盤中每桶119美元的高點；美國原油期貨盤中突破每桶100美元，終場小幅收跌。

美光科技公布的季度業績預期未能打動投資人，股價下跌3.8%。美國加強對特斯拉全自動駕駛（FSD）系統的調查，涉及320萬輛車，特斯拉下跌3.2%。全球市值最高的公司輝達則下跌1%。

道瓊工業指數下跌203.72點或0.44%，收報46021.43點。

標普500指數下跌18.21點或0.27%，收在6606.49點。

那斯達克綜合指數下跌61.73點或0.28%，收22090.69點。

費城半導體指數則上漲68.18點或0.87%，收7863.30點。

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