LTN經濟通》蘋果突破AI困境 找上馬斯克？

傳蘋果正與SpaceX合作，未來iPhone將支援星鏈衛星服務。（路透資料照）

蘋果與SpaceX展開測試 讓iPhone直接連星鏈

〔財經頻道／綜合報導〕近期市場傳出，蘋果（Apple）正與馬斯克（Elon Musk）旗下太空公司SpaceX展開合作測試，嘗試讓iPhone能夠直接連接星鏈（Starlink）衛星網路。據外媒指出，蘋果最新釋出的iOS更新已悄悄加入相關技術支援，使iPhone與SpaceX衛星服務之間的相容性進一步提升。這項動作也被視為蘋果布局「衛星直連手機（Direct to Cell）」的重要一步，未來有望讓智慧手機在沒有地面基地台的情況下仍能保持基本連線能力。

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知情人士透露，蘋果正與SpaceX洽談更深度的合作，計劃最快在今年秋季推出的iPhone 18 Pro機型中整合星鏈衛星連線功能。若合作成形，未來iPhone用戶將無需額外硬體設備，就能直接透過衛星進行通訊，尤其是在偏遠地區、海上或山區等傳統行動網路無法覆蓋的地方，仍可維持基本的訊息或資料連線。這不僅可能改變手機通訊模式，也被視為衛星與行動通訊產業融合的重要里程碑。

2026年秋季發表的iPhone 18 Pro可能會讓蘋果的衛星合作夥伴從Globalstar轉向SpaceX。（彭博資料照）

iPhone 14即有導入衛星通訊功能

事實上，蘋果早在2022年9月推出iPhone 14時，就首次導入衛星通訊功能。當時蘋果與衛星公司Globalstar合作，讓用戶在沒有行動網路的情況下，仍能透過衛星發送緊急求救訊息與簡訊。該服務推出後受到不少關注，並在多起登山或野外事故中被證實確實能協助救援。蘋果當時宣布，iPhone用戶可免費使用這項衛星緊急服務至少兩年，目前該期限預計延續至今年底。

不過，隨著衛星通訊技術快速發展，蘋果似乎也在評估新的合作模式。外媒指出，2026年秋季發表的iPhone 18 Pro，可能將衛星合作夥伴由Globalstar轉向SpaceX的星鏈系統。相較於Globalstar，星鏈的衛星數量與覆蓋範圍更大，目前在低軌道部署的衛星已超過數千顆，全球覆蓋能力也持續擴張。若蘋果採用星鏈技術，將大幅提升iPhone的衛星連線能力。

目前，從iPhone 13開始的多數機型理論上已具備連接星鏈衛星的技術條件，但實際使用仍受到電信商服務限制。例如美國電信商T-Mobile推出的「T-Satellite」服務，便可讓部分iPhone透過星鏈衛星進行通訊。不過這項功能主要提供給T-Mobile用戶，其他用戶若想使用，仍需額外訂閱相關服務。

自iPhone 14發佈以來，蘋果iPhone一直透過Globalstar提供免費的衛星服務。（路透資料照）

目前蘋果衛星服務主要鎖定緊急通訊

值得注意的是，在星鏈與蘋果合作消息傳出之前，T-Mobile曾優先將星鏈衛星連線服務導入三星（Samsung）手機，而蘋果則維持與Globalstar的合作模式。蘋果的衛星服務主要鎖定緊急通訊，例如發送簡訊或聯繫救援單位，而非一般日常上網需求。

其實蘋果與SpaceX的接觸並非首次。早在2022年蘋果宣布推出衛星通訊功能的隔天，馬斯克就在社群平台X發文表示，SpaceX與蘋果曾就星鏈連接問題進行過「富有成效的對話」。當時外界就猜測，未來蘋果可能會同時支援多家衛星服務商，而非僅依賴單一合作夥伴。

在實際使用情境上，當T-Mobile版本的iPhone所在區域無法連接蜂巢式行動網路時，裝置會嘗試搜尋並連接星鏈衛星；若需要求救或傳送訊息，用戶也可以透過衛星選單啟動Globalstar系統，發送簡訊或聯繫緊急救援服務。這種多衛星系統並行的設計，被認為能提高通訊可靠度。

傳蘋果將在iPhone 18 Pro支援星鏈衛星服務，預計將成為首波支援5G衛星網路的智慧手機。（路透資料照）

傳iPhone 18 Pro將導入星鏈

目前衛星手機通訊仍以簡訊為主，但SpaceX與T-Mobile已表示，未來將逐步升級至數據連線與語音通話。馬斯克也曾透露，星鏈未來甚至可支援圖像、音樂串流與Podcast內容傳輸，隨著技術升級，還可能支援中等解析度的影片傳輸，讓衛星通訊從「緊急備援」走向「日常連線」。

此外，蘋果與星鏈技術在操作方式上也存在差異。蘋果目前的衛星功能需要用戶將手機指向天空搜尋衛星訊號，過程較為繁瑣；而星鏈的Direct to Cell技術則可自動連接衛星，即使手機放在口袋裡，也能維持基本通訊能力，使用體驗更接近傳統行動網路。

目前星鏈手機衛星服務仍主要在美國測試，與蘋果Globalstar服務已在多國提供形成對比。SpaceX正積極與全球電信商合作，希望未來能將星鏈手機衛星服務推向更多國家。

對於相關報導，蘋果發言人並未正面回應。T-Mobile則表示，星鏈衛星連線測試將優先在經過最佳化的智慧手機上進行，未來正式推出後，預計將支援大多數現代智慧手機。若蘋果最終在iPhone 18 Pro導入此功能，將可能成為首批支援5G衛星網路的主流智慧手機之一，也象徵智慧手機通訊技術正式邁入「天地一體化」的新階段。

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