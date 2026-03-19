貴金屬慘遭中東戰火及通膨夾殺 黃金、白銀大暴跌

黃金及白銀週四大跌。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中東戰事和通貨膨脹的擔憂籠罩全球市場，隨著美元走強以及Fed立場偏鷹，削弱了市場對近期降息的期待，黃金和白銀週四（19日）遭遇拋售潮，黃金一度失守每盎司4700美元關卡，跌幅約5%，白銀更慘重，跌幅高達10%。

綜合外媒報導，Fed和加拿大央行週三在維持利率不變後，釋放出偏鷹訊號，因爲中東戰火引發的能源價格飆升令通膨前景變得更加複雜。兩央行示警，能源成本攀升可能會推動通膨上升。

請繼續往下閱讀...

另外，Fed主席鮑爾講話進一步削弱市場對美國近期繼續降息的預期。雖然地緣政治緊張局勢通常會提振避險需求，但能源成本上升帶來的通膨影響正通過推高實際收益率、限制貴金屬上漲空間。

分析師指出，雖然通膨上升通常會增強黃金作爲對沖工具的吸引力，但高利率會削弱黃金等無息資產的需求。另外，Kingswood Group 財富管理高階主管 Paul Surguy 則指出，近期全球市場出現拋售潮，投資人尋找容易變現的資產，可能是避險資產遭拋售的原因。

黃金現貨19日盤中價格下跌4.9%，略高於每盎司4600美元。近月黃金期貨下跌 5.8%，觸及至 4612 美元。白銀現貨盤中下跌9.5%，至每盎司68.22美元。白銀期貨下跌 12%，報 68.31 美元。

與黃金和白銀掛鉤的礦業股和交易所交易基金（ETF）在盤前交易中也出現下跌。 ProShares Ultra Silver ETF 在週四開盤前下跌了20%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法