攜手齊柏林基金會打造沉浸體驗 LA MER以「海洋敘事」重構高端價值

LA MER相隔10年推出新品「超能活膚電眼霜」，攜手齊柏林基金會在北師美術館打造期間限定的沉浸式展覽空間。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕在品牌長期強調「源自海洋、回歸修護本質」的核心理念下，LA MER選擇以更具文化與環保意識的方式，攜手「看見・齊柏林基金會」，將影像、土地與海洋記憶納入品牌體驗之中，讓保養不只是肌膚層次的修護，更延伸至對自然的感知與理解。

本次展覽中，基金會帶來已故空拍攝影師齊柏林的三幅台灣海岸攝影作品與紀錄影像《逐岸》，透過高空視角呈現台灣海岸的紋理與生命狀態。這樣的視覺語言與LA MER長年從海洋汲取靈感的品牌起點相互呼應，海洋不僅是原料來源，更是一種關於生命循環的隱喻，透過影像的引導，將「看見」轉化為體驗的第一步。

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延續這樣的敘事脈絡，LA MER於3月20日至3月22日，在北師美術館打造期間限定的沉浸式展覽空間。展覽以「深海修護」為核心概念，透過光影、聲音與導覽設計，引導觀者從感官進入品牌的科研語境；現場亦設計多重互動體驗，包括電眼拍貼、乳霜明信片多色疊印創作，以及達指定消費門檻後的「英國爵石手工盤」體驗。

同時，LA MER相隔10年推出新品「超能活膚電眼霜」（15ml／8900 元），結合品牌核心成分Miracle Broth™奇蹟活凝金萃，並導入紅色微藻與膠原強化萃取等複合成分，鎖定現代人長時間使用3C所帶來的眼周疲勞與老化問題，改善多項眼周老化指標；並搭配「360°超能亮眼棒」，以貼合眼周曲線的多角度設計，結合導入與按摩功能，進一步強化使用體驗。

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