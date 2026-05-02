國內油價連5凍！中油累計吸收132億元

中油宣布下週汽柴油不調整，累計吸收132億元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中東戰事升溫，國際油價高檔，中油宣布，下周油價不調漲，連續第五周凍漲，95無鉛汽油每公升33.9元，而中油自戰爭爆發以來，估計汽、柴油合計吸收金額約132億元。

中油宣布油價連續五周凍漲，周一起92無鉛汽油每公升32.4元、95無鉛汽油每公升33.9元、98無鉛汽油每公升35.9元、超級柴油每公升31元。

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中東情勢持續僵持，國際油價上漲，本周國際油價較上周大漲，根據中油原油均價指標7D3B（七成杜拜、三成布蘭特）來看，至5月1日為止周均價已達110美元，較上週增7%，若以原本的油價公式來看，汽油應漲超過1元。但中油為照顧國內民生與平穩物價，宣布4日凌晨零時起至5月10日晚上12時止，汽、柴油價格不調整。

中油5月4日至5月10日持續吸收以維持亞鄰最低價，汽、柴油合計各吸收4.3元及6.1元，吸收幅度較上週增加。而中油自2月28日美伊戰爭爆發起，迄5月3日止，實施亞鄰最低價與配合政策啟動美伊戰爭專案平穩機制，估計汽、柴油合計吸收金額約132億元。

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