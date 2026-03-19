超越台北！Uber全台最狂使用者來自「這裡」 神級用戶年搭2千趟

Uber數據揭，台南深夜行程年增46%，甚至出現年搭乘超過2000趟的「全台搭乘王」。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕台南不僅是文化古都，民眾更以驚人的數位消費力重新定義「府城生活」。Uber與Uber Eats近日發布2025年度台南城市趨勢觀察，數據顯示台南不僅出現年搭乘超過2000趟的「全台搭乘王」，外送商家成長率更勇奪六都第一，展現強大的夜經濟與即時消費潛力。

根據Uber系統統計，2025年度全台搭乘趟次最高的用戶竟然不在台北，而是來自「台南」，該用戶一年內完成了超過2000 趟行程，顯示Uber已完全融入其日常生活。

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除了個人用戶的驚人數據，台南整體的「夜間移動」需求也大幅升溫。進一步觀察可發現，台南兼具生活城市與觀光目的地的雙重特性，使得夜間活動、跨時段移動與即時補給需求持續升溫。

2025年台南在晚間9點至凌晨3點的乘車行程較前一年成長達46%。分析指出，隨著台南夜生活型態轉向精緻化與多元化，無論是居民聚會或觀光客往返深夜食堂，便捷的App叫車服務已成為深夜出行的首選。

Uber目前在台灣服務範圍已涵蓋16個城市，包含宜蘭、基隆、雙北、桃園、新竹縣市、苗栗、台中、彰化、南投、嘉義縣市、台南、高雄與屏東。從台南的使用數據來看，不僅改寫過去以台北為核心的使用結構，也顯示平台經濟在區域市場的滲透率持續提升，成為支撐成長的新動能。

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