群聯助攻 台南智慧城市AI登上GTC 2026

群聯電子在 NVIDIA GTC 展會攤位上向全球展示與台南市政府的合作案，以及在智慧城市AI應用上的創新成果。（群聯電子提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為加速智慧城市發展，台南市政府攜手群聯電子導入生成式AI技術，打造新一代AI知識管理系統。這套系統近期在美國加州舉行的全球AI盛會 NVIDIA GTC 2026亮相，向國際展示台南在智慧城市應用上的創新成果。

台南攜手群聯打造新一代AI知識管理系統登上國際舞台。（群聯電子提供）

該展會由NVIDIA執行長黃仁勳主持，每年都吸引全球科技產業與AI專家關注，被視為AI發展的重要指標舞台。

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南市政府此次導入群聯電子自主研發的 aiDAPTIV 技術，建置新一代AI知識管理系統，可快速整理與搜尋市府內部大量行政資料、知識文件與跨局處資訊，並透過AI進行智慧推論，大幅提升政府內部知識流通效率與決策支援能力。

值得一提的是，系統採用地端部署架構，資料可在本地端運作與管理，確保資訊安全與自主可控，特別適合政府機關及重視資料保護的公共服務單位使用。

南市政府表示，相較傳統AI查詢系統，這套AI知識管理系統在實際應用中效能最高可提升10倍以上，同時兼具低建置成本與大規模部署能力。未來可廣泛應用於市政服務、民眾查詢、行政協作與公共治理等，讓AI真正走進市政運作與市民生活。

南市政府表示，未來將持續結合產業創新能量，推動更多AI落地應用，提升城市治理效率，讓智慧科技更貼近市民需求。此次在國際AI盛會上的展示，也彰顯地方政府與企業合作的國際能見度。

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