北京拚生育、救經濟！中國1大學鼓勵學生春假「談戀愛」

中國四川西南航空職業學院鼓勵學生在春假期間「談戀愛」，路透揭背後原因。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，中國一所大學正在鼓勵學生在期中假期「賞花、談戀愛」，這在一個以考試成績為重的國家相當罕見，報導指，此舉也是北京當局尋求促進婚姻與國內消費的新方式之一。

《路透》揭露，中國的四川西南航空職業學院在其官方微信公號上發布消息稱，春假主題為「賞花享浪漫」，假期時間為4月1日至6日。這份敦促師生放下書本的通知發出大約2週後，中國宣布將在傳統的暑假與寒假之外，新增春季與秋季假期。當局同時表示，將鼓勵「帶薪錯峰休假」（指通過調整休假時間來避開高峰時段的休假方式），以便工人在非高峰期出行。

請繼續往下閱讀...

報導指，四川、江蘇東部以及蘇州、南京等城市已公佈春假計畫，大多安排在4月或5月初。中國希望透過鼓勵民眾出行與休閒活動，帶動1.4億人口的國內消費。同時，更多的自由時間也被寄望於提升生育率，以扭轉持續下降的趨勢。

2025年，中國人口連續第四年下降，出生率創歷史新低，專家警告下降趨勢仍將持續。

國家發展和改革委員會（NDRC）17日也發布指導意見，推動「兒童友好型發展」，要求協調努力建設「兒童友好城市」，改善教育、醫療、交通、體育和休閒等公共服務。

中國旅遊公司Trip聯合創始人、人口專家梁先生表示，社會需要有足夠的時間和資金來撫養孩子，應加大力度教育年輕人理解多子女家庭的社會與個人利益。他補充說，政府可通過重新分配資源並增加財政補助，建立更完善的生育支持框架。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法