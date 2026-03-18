不僅重啟H200生產！輝達擬為中國推出最新Groq AI晶片

輝達執行長黃仁勳16日宣告，「推理運算的轉折點已來臨」。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透報導，兩名知情者透露，輝達準備推出可向中國市場銷售的Groq人工智慧（AI）晶片。輝達去年底以170億美元，從AI晶片新創公司Groq取得技術授權，執行長黃仁勳甫在16日的輝達GTC年度大會上，展示一系列基於Groq晶片的新產品。

報導說，輝達計畫採用Groq晶片進行推理運算，亦即回答問題、編寫程式或執行任務的AI系統。在輝達近日展示的產品中，該公司計畫將其即將推出的Vera Rubin架構結合Groq晶片使用，Vera Rubin晶片無法銷售中國。

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儘管輝達主導AI系統的訓練市場，但在推理市場面臨更多競爭，一些中國大廠，包括重量級AI公司百度已生產自己的推理晶片。

黃仁勳在16日GTC大會上強調AI市場的轉變，他說，「推理運算的轉折點已來臨；需求持續成長」，到2027年底，輝達A晶片的商機可能達至少1兆美元。

一名消息來源說，為中國準備的Groq晶片非降階版，也非專門為中國市場所生產的，他指出，新版晶片可以進行調整，以與其他系統一起使用，他補充，Groq晶片預定5月推出。

與此同時，黃仁勳表示，在取得美國政府的出口許可，以及中國客戶的訂單後，該公司已重啟H200晶片的生產，這是其當前旗艦晶片的上一代產品，是輝達目前效能第二強大的AI晶片。

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