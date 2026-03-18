白宮經濟顧問哈塞特：伊朗戰爭4至6週結束 油價將跌至50幾美元

白宮國家經濟委員會（NEC）主席哈塞特（Kevin Hassett）表示，伊朗戰爭4至6週就會結束，今年稍後油價將跌至50幾美元。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國白宮國家經濟委員會主席哈塞特（Kevin Hasset）17日接受CNBC訪問表示，油輪已經開始零星通過荷姆茲海峽，若有必要，全球協調釋放戰略儲備石油的規模可以擴大。

哈塞特指出，白宮已就供應鏈中斷的各個環節制定因應方案，從化肥供應到向西海岸輸送燃料等，並表示「非常有信心，目前局勢已得到控制，且很快就會結束」。

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在對伊朗衝突的判斷上，哈塞特稱，這場衝突短期內就會結束，不會拖上幾個月，並給出4至6週是基本情況，而美國目前進度超前，並強調「川普絕不會退縮，一定會把這件事做到底」。

哈塞特還提到油價預期，表示期貨市場顯示，油價將在今年稍後跌至每桶50幾美元。

哈塞特表示，美國經濟基本面依然強勁，持續超過6週的衝突「不會對美國經濟造成很大干擾，但會傷害消費者」，如果衝突持續時間真的超過預期，政府就得考慮需要採取什麼因應措施。

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