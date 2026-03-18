台積電和輝達面臨被忽視「1隱藏戰爭風險」不是石油燃料

輝達和台積電是人工智慧繁榮的核心，但它們的供應鏈中存在一個關鍵的脆弱點，該脆弱點在於晶片製造所需的氦氣。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達和台積電是人工智慧繁榮的核心，但它們的供應鏈中存在一個關鍵的脆弱點，該脆弱點在於晶片製造所需的氦氣。卡達處於市場中心，其液化天然氣業務的副產品氦氣供應了全球約三分之一的氦氣產能，這類原料需要穿過荷姆茲海峽運出，氦氣的影響力被許多人忽略，但其重要性不比石油燃料的危機還低。

氦氣是先進晶片製造中不可或缺的原料，用於冷卻極紫外光EUV曝光機、穩定高真空曝光以及在蝕刻和沈積工具中吹掃和控制等離子體。它獨特的化學惰性和卓越的導熱性使其在尖端5奈米及以下製程的生產中幾乎不可替代，這正是輝達GPU和台積電晶圓廠所使用的製程。

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至關重要的是，大部分石油都是透過與出口碼頭相連的液化中心運出，而這些出口碼頭又依賴荷姆茲海峽的安全通行。瑞銀估計，全球約30%的氦氣供應實際上受制於這一單一的海上咽喉要道。

氦氣供應為何會影響輝達和台積電？海灣航運若受到嚴重、長時間的干擾，無論是卡達天然氣基礎設施遭受直接破壞，還是荷姆茲海峽持續封鎖，都會立即導致氦氣供應緊張，價格飆升。

然而，儘管氦氣通道對半導體和人工智慧生態系統構成了更嚴峻的瓶頸，但它所受到的關注卻遠不及石油或液化天然氣通過荷姆茲海峽的流動所受到的關注。

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