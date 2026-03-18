金價「真」跌破5000美元大關？華爾街給關鍵答案

金價徹底跌破5000美元大關？華爾街給關鍵答案。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕受中東戰爭導致油價大漲，黃金跌跌不休，週三亞洲盤現貨黃金跌破每盎司5000美元，專家表示，金價是否會徹底失守5000美元重要心理關卡，18日聯準會是重要關鍵，若鷹姿暴擊，對於本就疲弱的金價將進一步造成壓力，一旦日線收盤跌破5000美元，恐直接測近期低點4841美元。

外媒報導，市場普遍預計，聯準會將在週三稍晚的政策會議上維持利率不變，但投資者將密切關注聯準會如何看待能源價格上漲和勞動力市場走軟。與此同時，隨著衝突進入第3週，油價維持漲勢。

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投資人在聯準會降息路徑與中東戰爭帶來的通脹風險之間權衡，黃金在過去4個交易日中持續下跌，而週三的表現也不樂觀，價格已跌破5000美元。

經歷了艱難的數週之後，黃金目前正處於5000美元一個關鍵的心理關口，在整體動能不足下，接下來的走勢可能具有決定性意義。

報導分析，近幾個交易日裡，債券利率略有回落，但整體仍處於高位，因為投資者被迫下調對降息的預期，推動美元強勁反彈，這種組合通常對黃金並不有利，這正是過去幾週黃金所面臨的局面。

由於市場可能在今日稍晚的FOMC利率決議前進行倉位調整，金價在早盤交易中小幅走低。儘管市場普遍預計聯準會將維持利率不變，但FXEM市場研究與金融科技戰略經理Abdelaziz Albogdady在郵件中表示，「任何有關政策將維持按兵不動更長時間的鷹派信號，都可能推高美債殖利率和美元，從而給黃金這類無息資產帶來額外壓力。」

Albogdady補充稱：「目前市場預計聯準會今年晚些時候只會降息1次，不過聯準會的經濟預測和官員表態可能會影響市場對貨幣政策前景的預估。」

與此同時，地緣政治緊張局勢持續升溫，這使避險需求依舊存在。能源供應緊張與原油價格上漲加劇了市場對通脹的擔憂，也削弱了市場對美聯準會及其他央行短期內降息的預期。較高的借貸成本通常會對貴金屬構成壓力，因為貴金屬本身不支付利息。

然而，若油價和債券殖利率回落，那麼黃金可能很快重新走揚，但目前風險資產面臨的風險仍偏向下跌，這意味著黃金短線仍可能進一步下探。如果油價維持高位，且各國央行立場變得更偏鷹派，那麼黃金前景面臨的壓力可能還會延續。

因此，眼下黃金正夾在兩股強大力量之間：一邊是支撐金價的避險需求，另一邊則是美元和殖利率上升帶來的更大宏觀逆風。

黃金目前交投於一個重要水平附近，即5000美元，這一道心理關口已經被多次測試，而在過去1週左右的時間，買盤始終會在這一位置附近介入。

但市場下跌的壓力正在逐漸累積，因此，若日線收盤跌破5000美元，這很可能確認短期跌破，並打開進一步下跌的空間。如果這種情況發生，黃金技術面接下來需要關注的水平分別是4900美元，緊接著是近期低點4841美元，若皆未收住，則下１個支撐大約位於4700美元附近。

至於之前的支撐位5055美元和5150美元如今可能轉變為潛在上漲壓力。

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