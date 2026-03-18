科克蘭超夯商品曝光！11款好市多會員「最愛新品」1次看。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）旗下廣受歡迎的自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）擁有數百種深受顧客喜愛的商品，光是這些商品就值回會員費，然在品牌不斷推陳出新，美媒點名草飼牛肉棒、花生醬怪獸餅乾等11款新品，是會員今年的最愛，值得加入購物清單。

《Eat This, Not That!》報導，今年好市多會員最愛的科克蘭商品，從優質牛肉乾到沙拉、甜點、頂級蛋白質食品等等，應有盡有，以下是11款最值得推薦的新品。

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Kirkland Signature 草飼牛肉棒

Costco新推出的Kirkland Signature草飼牛肉乾一上市便大受歡迎，許多顧客表示這款牛肉乾比知名品牌更勝一籌。1位顧客說，省錢又美味，趕緊入手吧。

Kirkland Signature 巧克力曲奇蛋糕

會員們紛紛表示， Kirkland Signature新推出的巧克力曲奇蛋糕非常出色。會員讚不絕口稱：「我昨晚試吃了！太棒了！」、絕對值得購買。

Kirkland 招牌香蒜醬義大利麵沙拉佐馬蘇里拉起司珍珠

這款是熟食店新推出的產品，顧客們希望它能成為常駐商品，「我連續兩週都買了，我太喜歡了！真的太好吃了！」1位顧客說。

科克蘭夏威夷燒烤豬肉飯佐蒜蓉飯和鳳梨

許多顧客表示，科克蘭新推出的夏威夷烤豬肉蒜蓉飯配鳳梨飯是他們最喜歡的熟食。

Kirkland Signature 花生醬怪獸餅乾

顧客說，新推出的花生醬怪獸餅乾簡直讓人欲罷不能。「就算醫生罵我，我也會毫不猶豫地買這款餅乾。」1位粉絲開玩笑說。

Kirkland Signature 黑化大西洋鮭魚

Costco的顧客對這款鮭魚讚不絕口，稱其美味至極。 「我們在試吃區看到了這款鮭魚，嚐了一口就覺得味道很棒，最後買了1盒。」1位顧客說。

Kirkland Signature 布朗尼核桃派

Kirkland Signature布朗尼核桃派是極為誘人的全新甜點，包含巧克力甘納許、甜格雷厄姆餅乾底和烤核桃。 「它真的太美味了！」1位粉絲說。

Kirkland 招牌脆皮雞翅搭配經典布法羅辣醬

該款脆皮雞翅是各種聚會的必​​備佳品，尤其適合比賽日享用。

Kirkland Signature 義式乾薩拉米香腸

Kirkland Signature 義式乾薩拉米香腸重新上架，是您製作熟食拼盤和三明治的必備之選。1位顧客稱 「它味道絕佳，口感也非常好。」可惜的是，上架的時間很短。

Kirkland Signature 熱十字麵包

復活節將至，Costco 為您準備了季節性的 Kirkland Signature 熱十字麵包。 「Costco 的熱十字麵包非常柔軟蓬鬆，甜度也恰到好處。味道完美平衡：甜、辣、果香完美融合，」1位粉絲說。

科克蘭招牌檸檬蛋奶派

「我們今天試吃的時候真的很喜歡！感覺很容易入口。我可能會買一些帶去下次的聚餐，這樣我們就不用全部吃光了。」1位顧客說。

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