科克蘭超夯商品曝光！11款好市多會員「最愛新品」1次看。（彭博）
〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）旗下廣受歡迎的自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）擁有數百種深受顧客喜愛的商品，光是這些商品就值回會員費，然在品牌不斷推陳出新，美媒點名草飼牛肉棒、花生醬怪獸餅乾等11款新品，是會員今年的最愛，值得加入購物清單。
《Eat This, Not That!》報導，今年好市多會員最愛的科克蘭商品，從優質牛肉乾到沙拉、甜點、頂級蛋白質食品等等，應有盡有，以下是11款最值得推薦的新品。
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Kirkland Signature 草飼牛肉棒
Costco新推出的Kirkland Signature草飼牛肉乾一上市便大受歡迎，許多顧客表示這款牛肉乾比知名品牌更勝一籌。1位顧客說，省錢又美味，趕緊入手吧。
Kirkland Signature 巧克力曲奇蛋糕
會員們紛紛表示， Kirkland Signature新推出的巧克力曲奇蛋糕非常出色。會員讚不絕口稱：「我昨晚試吃了！太棒了！」、絕對值得購買。
Kirkland 招牌香蒜醬義大利麵沙拉佐馬蘇里拉起司珍珠
這款是熟食店新推出的產品，顧客們希望它能成為常駐商品，「我連續兩週都買了，我太喜歡了！真的太好吃了！」1位顧客說。
科克蘭夏威夷燒烤豬肉飯佐蒜蓉飯和鳳梨
許多顧客表示，科克蘭新推出的夏威夷烤豬肉蒜蓉飯配鳳梨飯是他們最喜歡的熟食。
Kirkland Signature 花生醬怪獸餅乾
顧客說，新推出的花生醬怪獸餅乾簡直讓人欲罷不能。「就算醫生罵我，我也會毫不猶豫地買這款餅乾。」1位粉絲開玩笑說。
Kirkland Signature 黑化大西洋鮭魚
Costco的顧客對這款鮭魚讚不絕口，稱其美味至極。 「我們在試吃區看到了這款鮭魚，嚐了一口就覺得味道很棒，最後買了1盒。」1位顧客說。
Kirkland Signature 布朗尼核桃派
Kirkland Signature布朗尼核桃派是極為誘人的全新甜點，包含巧克力甘納許、甜格雷厄姆餅乾底和烤核桃。 「它真的太美味了！」1位粉絲說。
Kirkland 招牌脆皮雞翅搭配經典布法羅辣醬
該款脆皮雞翅是各種聚會的必備佳品，尤其適合比賽日享用。
Kirkland Signature 義式乾薩拉米香腸
Kirkland Signature 義式乾薩拉米香腸重新上架，是您製作熟食拼盤和三明治的必備之選。1位顧客稱 「它味道絕佳，口感也非常好。」可惜的是，上架的時間很短。
Kirkland Signature 熱十字麵包
復活節將至，Costco 為您準備了季節性的 Kirkland Signature 熱十字麵包。 「Costco 的熱十字麵包非常柔軟蓬鬆，甜度也恰到好處。味道完美平衡：甜、辣、果香完美融合，」1位粉絲說。
科克蘭招牌檸檬蛋奶派
「我們今天試吃的時候真的很喜歡！感覺很容易入口。我可能會買一些帶去下次的聚餐，這樣我們就不用全部吃光了。」1位顧客說。
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