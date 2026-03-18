美股收盤》市場關注戰爭、油價！道瓊續漲 台積電ADR升近2％

週二美股上漲。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕儘管伊朗戰爭和油價波動影響仍持續，但投資人擔憂似乎消退，週二華爾街延續前一交易日的漲勢，繼續走高。道瓊工業指數上漲46.85點、0.1%，標普500指數上漲0.25%，那斯達克指數上漲0.47%，費城半導體指數上漲0.52%，台積電ADR勁揚6.71美元、1.98%，收在345.98美元。

綜合外媒報導，伊朗持續攻擊周邊國家的能源基礎設施，同時以色列稱已擊斃伊朗高層官員，國際油價收高，市場也密切關注戰爭進一步發展。紐約商品交易所西德州中級原油4月交割價上漲2.9%，報每桶96.21美元。倫敦北海布倫特原油5月交割價上漲3.2%，收在每桶103.42美元，穩居100美元以上。

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儘管油價再度飆升，標普500指數的非必需消費品板塊顯著上漲，其中智遊網（Expedia）上漲4.23%、Booking Holdings上漲3.48%，達美航空上漲6.56%，這些公司均發布強勁的營收預期，當日股價表現強勁，然而本月該板塊已下跌超過2%。

美國聯邦準備理事會（Fed）預計本週稍晚舉行決策會議，投資人正密切關注。

道瓊工業指數上漲46.85點或0.10%，收報46993.26點。

標普500指數上漲16.71點或0.25%，收在6716.09點。

那斯達克指數上漲105.35點或0.47%，收22479.53點。

費城半導體指數上漲40.58點或0.52%，收7836.83點。

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