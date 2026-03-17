AI引領台北智慧城市展 中保科技打造全方位創新服務

2026智慧城市展盛大開幕，中保科技集團以堅強的科技實力大秀40項創新應用，打造AI城市。圖為中保科董事長林建涵（右3）與團隊合影。（中保提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕「2026智慧城市展」今日揭幕，今年台北市政府願景館以「AI is in Taipei」為核心主題，而智慧城市開創者暨台灣系統保全龍頭——中興保全科技（以下簡稱中保科技）受邀與市府共同策展。

此次，台北市政府與中保科技旗下「國雲停車」共同發表「北市好停車全面進化」計畫。目前台北市建置智慧車格聯網系統，普及率高達8成，中保科技旗下「國雲停車」亦積極參與投入相關服務，該系統結合先進的地磁感測與影像辨識技術，提供24小時不間斷的即時動態數據，優化市民停車體驗，協助市府推動交通治理數位轉型。市民可透過單一平台即時掌握全北市格位資訊，減少繞行產生的碳排放，具體落實智慧交通數位轉型與ESG淨零排放目標。

請繼續往下閱讀...

此外，中保科技也在展場上特別推出「智慧照護專區」，積極呼應超高齡社會的挑戰。在落實智慧城市的數位包容與社會福利方面，中保科技與市府緊密合作的「獨居老人緊急救援服務」展現了顯著成效。

針對未來城市維安與公共建設維護，中保科技現場展示了「中保無限飛」無人機平台。該系統具備高度技術突破，透過結合紅外線感應器與自動門弓器，成功實現無人機於樓梯間靈活進出，達成室內自動定時巡檢功能。

此外，該系統搭配NVIDIA高性能運算與頂尖演算法，能同時進行火煙偵測、裂痕偵測及動物入侵辨識。這項技術可有效減少人力巡檢成本並大幅提升效率，無論在室內或室外環境皆能進行精準確認，避免人員誤判風險。相關影像亦可即時回傳，成為應變指揮的空中大腦。

中保科技表示，未來將持續深化與公部門的技術鏈結，以領航業界的AI研發實力，守護每一位長者與市民的安全，在AI時代持續創新，聚焦全齡友善城市的轉型浪潮。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法