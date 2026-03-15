房市轉空？彰化買氣再低 透天厝最明顯

彰化縣近2年不動產交易件數逐季下滑，2025年第4季剩1982件，創近2年新低。（縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕根據彰化縣政府最新揭露不動產交易數據，受央行第七波信用管制「限貸令」持續發酵影響，多屋族與投資客貸款不易，彰化縣買氣仍低，去年第4季交易量跌破2000件大關，創下近2年最低點，而彰化人最愛的透天厝，成屋與預售市場雙雙跳水，房價回落至2年前的起漲點，交易量明顯萎縮。

彰化縣近2年不動產交易件數變化，從2024年第3季高峰後一路下滑，買氣明顯降溫。（縣府提供）

縣府地政處完成的「2025年第4季及近2年不動產交易動態」報告顯示，全縣第4季不動產交易量剩1982件比第3季減少12.7％，若與前一年同期相比，更大減25.2％。交易總金額也同樣慘，第4季僅約190.3億元，與前年同期310.8億元相比，縮水了約120.5億元，減幅高達38.8％。整體而言，彰化房市交易量從2024年第3季達到高峰後便一路下滑，去年第4季再降，連續5季呈現量縮。

請繼續往下閱讀...

彰化縣住宅區透天厝成交總價中位數走勢，2025年第4季降至1266萬元，回到2年前起漲水準。（縣府提供）

報告指出，第4季透天厝成屋交易僅519件，低於第3季，更比前一年同期大減近4成；成交總價中位數降至1266萬元，回到2024年第1季的價格，預售市場更慘，透天預售屋僅成交60件，年減超過6成，成交總價中位數1488萬元。

彰化縣住宅大樓與華廈近2年平均單價走勢，2025年第4季每坪約22萬元，價格相對持穩。（縣府提供）

相較之下，大樓與華廈市場相對有撐，但成交也萎縮。第4季成屋成交225件，平均單價每坪約22萬元，預售屋成交136件，平均單價每坪35.9萬元，價格與第3季持平，與2024第3季高點34.4萬元，每坪單價微漲。

彰化縣近2年預售屋交易件數走勢，大樓和透天厝雙雙跳水，成交量新低。（縣府提供）

地政處表示，目前彰化房市已步入盤整階段，除了透天厝成屋價格明顯回落外，包含土地、大樓成屋等其餘不動產仍相對穩定，預售屋甚至微幅上漲，後續是否回溫，仍有待持續觀察政策走向與市場買盤的接受度。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法