台灣名次曝光！全球最新購買力排行出爐

全球購買力排行，台灣第21名。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕全球經濟規模到2026年約為219兆美元（以購買力平價PPP計算），購買力平價會根據生活成本的差異調整經濟產出。排行統計顯示，中國仍是全球最大的經濟體，緊追其後的是美國，台灣則排名第21名。

《視覺資本》（Visual Capitalist）報導，PPP會根據各國生活成本差異調整經濟產出，使國際間經濟規模比較更具可比性。而這份榜單以PPP調整後的GDP為依據，比較各國經濟體。

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報導指出，以PPP計算，中國自2014年起已取代美國。而最新統計顯示，中國的經濟規模約為43.5兆美元，領先美國的31.8兆美元。

以下是全球前10大經濟體（以PPP計算GDP）：

1.中國（約43.491兆美元）

2.美國（約31.821兆美元）

3.印度（約19.143兆美元）

4.俄羅斯（約7.341兆美元）

5.日本（約6.923兆美元）

6.德國（約6.324兆美元）

7.印尼（約5.358兆美元）

8.巴西（約5.161兆美元）

9.法國（約4.657兆美元）

10.英國（約4.592兆美元）

報導指出，中國並非唯一代表亞洲躋身世界最大經濟體之列的國家。如今，亞洲國家貢獻了全球經濟的49%，鞏固了亞洲作為國際貿易和生產新中心的地位。

而台灣部分，台灣以約2.068兆美元的經濟規模排名全球第21名，緊追在波蘭（約2.120兆美元）之後、略高於澳洲（約 2.06兆美元）。

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