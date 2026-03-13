UNIQLO又出「大容量神包」！設計連蘿蔔長蔥都能放、引爆網友好評

UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌，提供各式各樣的平價商品，不只在服裝方面表現出色，就連包款也以設計簡約、男女老少皆適用而深受喜愛，日媒近期就介紹了UNIQLO的「捲蓋後背包」（ロールトップバックパック），指出該款包包因容量大，可容納各式物品，且取放物品方便，廣受好評。

日媒報導，UNIQLO的「捲蓋後背包」採用棉質帆布材質，屬於捲頂設計型背包。背包背面設有拉鍊，即使背在身上，也能輕鬆取用內部物品。肩帶內置厚實的緩衝墊，提供舒適的背負感；提把結構紮實好握。條紋款前方還有繡上 JW ANDERSON 的品牌標誌，增添設計亮點，售價為 4990日圓（約1017元新台幣）。

購買者回饋指出：「拿在手上就能感受到，材質非常好，縫製也很紮實。能以這個價格販售，大概只有UNIQLO做得到吧。顏色沉穩，適合各個年齡層」、「雖是捲頂設計，但取放物品很方便。容量很大，對我這種帶很多東西的人非常合適」、「原本沒有打算購買，但在店裡看到就想要了」、「蘿蔔和長蔥都能輕鬆放進去，已經開始期待下次購物了！」等好評不斷。

UNIQLO的「捲蓋後背包」。（圖擷取自UNIQLO）

