TPCA估今年台灣PCB產業鏈產值上看1.5兆 再創新高

〔記者卓怡君／台北報導〕台灣電路板協會（TPCA）今日舉辦第十二屆第二次會員大會暨標竿論壇，現場超過300位會員代表與產業人士參與，TPCA理事長張元銘表示，2025年台灣PCB產業鏈總產值達到1.38兆元，年增近13%，其中PCB製造業海內外總產值為9152億元，年增12%。展望今年，在全球AI榮景下，台灣PCB產業鏈都將持續雙位數的成長動能，整體PCB產業鏈海內外總產值預估將達1.5兆，同時也點出大環境存在材料供需失衡、地緣政治與戰爭帶來的經濟波動等不確定變數。

台灣PCB產業在全球電子製造扮演關鍵角色，然而隨著地緣政治情勢多變、AI重構產業生態、低碳轉型壓力升溫，再加上人才斷層的挑戰，風險早已不再是偶發事件，而是產業每天都要面對的現實。與其被動因應，不如主動盤點、超前部署，TPCA在去年啟動「PCB風險治理」，今日於會員大會正式發布首份「台灣PCB產業風險治理策略」，期能激發產業、政府與研究單位的關注與對話。

台灣PCB產業風險治理策略從當前台灣PCB 產業所重視的主要風險議題中收斂出以高階低碳、數智轉型、全球韌性與人才發展上的戰略藍圖，並進一步歸納出關鍵的「六大行動路徑」，分別是低碳、碳成本與能源治理行動；產業資安與供應鏈治理行動；全球韌性與海外布局行動；高階PCB與半導體協同行動；數智轉型與AI 製造行動；人才結構與產業形象重塑行動。

