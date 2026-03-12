中東戰火燒到美國農田！化肥一週飆30％ 美農民嘆是「大噩夢」

伊朗戰爭導致化肥價格飆升，令疲憊不堪的美國農民雪上加霜。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國與以色列在2月28日對伊朗發動攻擊後，引發區域戰事升級，大量飛彈在海峽上空交火，進一步干擾海上運輸，化肥價格在短短一週內暴漲約30%，美國也未能獨善其身，多地農民苦不堪言。專家認為，全球農業生產成本迅速攀升，恐推高全球糧食價格。

外媒報導，這場衝突導致化肥價格飆升，美國自身約有35%的化肥依賴進口，其中包括來自中東的磷肥與氮肥，這讓美國農民在播種季前也面臨沉重的壓力，美國農民直言，化肥和投入成本是「目前每個人的噩夢」。

請繼續往下閱讀...

分析公司Kpler指出，全球約33%的化肥運輸需要經過荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）。自戰爭爆發後，該航道的航運幾乎停滯，導致供應鏈迅速受到衝擊，美國農民也深受其害，阿肯色州東北部農民的化肥成本再被推高，處境更是雪上加霜。

據美國農場局稱，阿肯色州在2025年的農場破產數量位居全國之首，幾乎是2024年的2倍，而此時化肥價格卻飆升了。當地專家指出，化肥成本上漲可能會推高這個數字，而農民借貸規模也持續上升。

據報導，不只美國南方的阿肯色州農民，在中西部的伊利諾伊州的農民也因中東戰事而疲憊不堪，該州農民馬丁（Jim Martin）表示，今年的播種季所需化肥雖已提前購買，該價格卻是多年來最高水平；但農作物價格卻接近多年來的最低水準。因此，化肥和投入成本是「目前每個人的噩夢」。

外媒報導，多數美國農民通常會提前購買全年所需的化肥，但今年因價格過高，不少農民拖到最後一刻才下單，因此更容易受到這波漲價衝擊。

根據 The Fertilizer Institute 首席經濟學家妮卡耐（Veronica Nigh）表示，氮肥中的重要產品尿素，在2月27日至3月6日的一週內，每短噸價格幾乎上漲30%。

她估計，全球約50%的農業產量與化肥使用直接相關，如果農民因價格過高而減少施肥，農作物產量將下降，農民收入也會進一步減少。部分農民甚至可能調整種植結構，減少需要大量化肥的作物、例如玉米。

American Farm Bureau Federation主席杜瓦爾（Zippy Duvall）也警告，如果無法優先確保尿素、氨、氮肥、磷肥以及含硫農業投入品的運輸，美國可能面臨農作物減產風險。他在致信給川普時表示，這樣的供應衝擊可能進一步推升美國整體通膨。

外媒指出，美國農民對未來中東局勢普遍感到焦慮，因為沒有人知道中東戰爭會持續多久，「說實話，我們並沒有做好充分準備」。分析人士指出，若衝突導致供應持續受阻，全球農業成本上升與糧食價格波動可能在未來數月逐步顯現。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法