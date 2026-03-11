泰博董事長陳朝旺宣戰「外部」工會 質疑造假罷工投票、祭出億元抓弊

泰博科技公司董事長質疑汪英達工會的代表性，政府是否盡到查核責任，應重新調查。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／新北報導〕泰博科技公司勞資爭議未歇，有工會幹部昔遭資方開除，工會便陸續在勞動部、新北市府陳情抗議，但該公司有其他勞工則喊要勞資合作；泰博科技公司董事長陳朝旺今與台聯黨主席周倪安在五股廠總部召開記者會，稱工會秘書長汪英達去年底在速食店進行罷工投票疑「人數造假」、質疑工會合理性，宣布啟動他與福爾關懷基金會共同主辦「《暗黑世界？》柯南『社會公義與制度研究獎勵計畫』」，最高總獎金加碼至1億元，邀社會大眾研究，揭露相關行政程序透明性與制度公正性，是否存在「暗黑角落」。

新北市勞工局今天回應，泰博工會仍有1件解僱工會幹部的爭議，目前調解中，對於今天泰博科技的記者會，勞工局尊重企業公開資料或舉辦活動的權利，但行政程序仍應回到制度、事實與相關法令規定，不宜以片段資訊進行過度解讀，勞工局會持續依法行政，保障勞資雙方權益與社會公平。

泰博科技公司董事長陳朝旺今宣布啟動「《暗黑世界？》柯南『社會公義與制度研究獎勵計畫』」，最高總獎金加碼至1億元。（記者黃政嘉攝）

泰博科技在記者會現場展示過去4個多月與政府往來的60餘份正式公文、文件，盼社會大眾透過參與計畫，共同研究行政程序、制度是否存有問題，陳朝旺以桃園市府在去年12月22日發出的裁處書為例，公文指出公司的外籍同仁人事管理要領違反性別平等工作法規定，裁處罰鍰30萬元，陳朝旺說，｢裁罰內容非常的奇怪，公司從來沒有發生過」，不講實際案例，僅憑來路不明的文件裁罰。

陳朝旺說，針對去年12月1日泰博科技企業工會秘書長汪英達宣布完成罷工投票，他有多項疑問，根據工會與新北市勞工局公告資料，當天傍晚5點起在摩斯漢堡罷工投票的工會會員38人、25張投票數，但經公司詢問該店調查，實際參與人數僅8人，為何會出現此落差？今天開記者會揭露出來，他質疑該工會的代表性，政府是否盡到查核責任，應重新調查。

他另稱，他相信這個「暗黑的世界」沒那麼單純，不然「汪英達們」的「外部」工會，怎麼可以指揮得了勞動部跟新北市府、桃園市府？這其中有不單純的結構，所以說透過計劃，公開相關公文資訊，從這裡深入，看能不能把這個結構挖出來，預計提供首波至少300萬元總獎金，若參與踴躍，總獎金將再加碼至1億元。

周倪安表示，台聯黨認為，外勞來台灣是暫時性工作者，他們不是台灣公民，既非公民，沒有負過公民義務，當然無法享有公民擁有的組工會、上街遊行等公民權，此事件可能影響到本勞利益及國內勞工市場、造成勞資衝突或罷工，影響產業發展或迫使其外移，不同國籍外勞聯合，可能造成無法收拾的政治運動，政府須嚴肅以對。台灣不能任由勞動部修理本國廠商，勞動部作為不該像是「外勞部」，經濟部不能只是看戲，政府應站在台灣優先的立場，不應讓外勞成為左派團體製造政治運動的工具。

