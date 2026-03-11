Meta併購AI代理社群Moltbook 揭開「代理人經濟」新戰局

外媒報導，Meta宣布併購專為 AI 代理打造的社群平台Moltbook。（下載自moltbook IG）

〔記者邱巧貞／台北報導〕根據《路透》等外電報導，Facebook母公司Meta週二宣布併購專為AI代理（AI Agents）打造的社群平台Moltbook，並將該公司的創辦團隊納入Meta的AI研究部門。

Moltbook是一個類似Reddit的網站，在平台上，由AI驅動的機器人彼此交換程式碼，甚至「八卦」討論它們的人類主人。該平台於今年1月底作為小眾實驗推出，隨即引發轟動，這場實驗也點燃了一場持續升溫的討論焦點：電腦距離擁有人類般智慧究竟還有多遠。

請繼續往下閱讀...

OpenAI執行長Sam Altman將該網站認為可能只是曇花一現的流行現象，但他也表示，其背後的技術確實讓人得以一窺未來；Anthropic產品長Mike Krieger則提醒，大多數人目前仍未準備好讓AI完全自主地掌控他們的電腦。然而，竄紅背後亦隱藏隱憂，資安公司Wiz指出，該平台曾因設計漏洞導致百萬筆憑證與私人訊息外洩。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法