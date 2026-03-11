千金股解密—台光電2383

台光電今年營運可望再創新高。（取自官網）





〔財經頻道／綜合報導〕台光電（2383）是全球高速銅箔基板（CCL）大廠，該材料是製造印刷電路板（PCB）的重要原料之一，廣泛應用於高效能伺服器、網通設備、5G手機與AI資料中心等高增長科技領域。

千金股小檔案 股名 代號 台光電 2383 資本額 35.83億元 主要業務 銅箔基板、黏合片與多層壓合板 產業利基 受惠電子基材供應鏈，支撐5G、伺服器及汽車電子等 2025年EPS 約42元 2024年EPS 27.81元 2023年EPS 16.35元

在800G交換器、AI伺服器帶動下，成為PCB、CCL產業主要成長動能，放眼2026年各雲端服務供應商（CSP）陸續推出新平台，CCL往M8升級，PCB板層數明顯提高，長期而言有利玻纖布、銅箔業者的獲利改善。

請繼續往下閱讀...

2025年初以來，台光電營收呈現強勁成長勢頭，連續多個月改寫歷史新高。這樣的成績反映出台光電在材料需求增長、訂單出貨強勁的市場環境中，持續獲得大客戶採用與市占提升。

在AI伺服器、交換器、邊緣運算、5G手機、AI PC低軌衛星及記憶體模組等應用需求穩健成長下，帶動HDI及高頻高速材料市場持續擴大，台光電對全產品線市場前景持續看好。

今年1月台光電營收108.63億元創新高，月成長24.8%，與去年同期相比為年增55.5%，成為台廠銅箔基板CCL首家單月營收破百億元；台光電說明1月成長受惠於AI伺服器成長力道。

此外，台光電2月合併營收101.9億元，月減6.1%、年增45%，因AI伺服器訂單大增，高階CCL出貨比重提高，前2月合併營收210.5億元，年增50.2%，今年營運有望再創高。

美系外資分析，台光電在2025至2027年期間的ASP（產品平均單價）年複合成長率預估將達20%以上，進一步推升整體營收表現，綜合產能擴張與售價提升的雙重動能，2025至2027年期間的營收年複合成長率可達約50%，成長動能明確。

近期美系外資報告看好台光電2025至2027年期間的產能年複合成長率（CAGR）可望達25%至30%，2026至2027年來自M7等級以上高階CCL產品的營收占比，將由2025年約60%提升至70%、80%以上，將台光電目標價從2300元調升至3000元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法