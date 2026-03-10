勞退分紅沒領到15.6％？ 勞保局揭真相：不是直接乘！「2大關鍵」才是分錢重點

勞退新制分紅怎麼算？勞保局揭露關鍵在於本金與放多久（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞工最關心的「新制勞退分紅」金額，勞動部日前已公告114年度的最新運用收益，由於去年新制勞退基金的投資報酬率達15.6％ ，近來有民眾質疑，自己的分紅金額，並沒有達15.6％ ，對此，勞保局表示，最後可以分配多少，是依據「每日結餘金額累計數」占「整體專戶累計數」的比例分配，並非直接以公告的收益率乘以專戶金額計算。

勞保局指出，影響勞退新制勞工每年可分配金額多寡，有2大重要關鍵，包括「投入多少本金」而且「錢放了多久」？

因勞退收益的分配核心在於「每日結餘金額累計數」勞工早進場的錢，貢獻多，晚進場的錢貢獻少。勞保局舉例，1月份就存進去的錢，在帳戶裡待了365天，它幫基金賺錢的時間最長，所以分配到的紅利最高。但12 月才存進去的錢，只待了31天，分到的紅利自然就少。

而且能分配多少金額，需依「個人專戶每日餘額累計數」占「整體專戶累計數」的比例分配，並非直接以公告的收益率乘以專戶金額計算。

至於到勞工要申請退休領月退休金時，最終可以領多少，必須看你的帳戶裡有多少資金，這些資金是由「本金」、「歷年累計收益」及「當年度尚未分配的收益」3大部分組成。

「本金」是過去工作期間， 雇主每月存進去的錢，以及勞工自願提繳的金額，勞保局表示，這部分保證不會縮水。

「歷年累計收益」則是過去幾年已經撥入帳戶的分紅。

「當年度尚未分配的收益」，若勞工在6月退休，政府會幫你結算1到6月這段時間的投資收益。至於後續還沒領走的餘額，會繼續參與投資，直到勞工領完為止。

勞保局強調，新制勞退具有「保證收益」機制，就算股市大跌，政府也保證勞工的收益至少會有「兩年期定存利率」的水準。本金絕對不會因為投資虧損而減少。此外，政府也會預留現金流，不會因為市場波動讓勞工領不到錢。

