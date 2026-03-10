退休不留任何一毛遺產給子女！75歲阿公選擇「花光1640萬元存款」

隨著高齡化社會來臨，如何管理退休資產成為熱門議題。示意圖。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著高齡化社會來臨，如何管理退休資產成為熱門議題。日本一位75歲的前銀行幹部坂口一郎（化名），以「花光所有存款」的新穎理財方式獲得關注，他表示，自己希望在離世前，將約8000萬日圓（約1640萬元新台幣）的存款盡量使用完，每個月規劃花掉約150萬日圓，目的是避免留下遺產，造成子女爭產與家庭摩擦。

日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導案例，坂口先生過去在地方銀行工作，長年從事貸款及資產運用諮詢，包含退休金與在職時期的存款，以及投資收益在內累積的存款資產，累計存款約達8000萬日圓。由於5年前妻子過世後，他做什麼事也提不起勁，因此存款反而不斷增加。然而在75歲這一年，他開始採取行動，要將這些資產「全部花光」。

坂口先生表示，目前除了每個月退休年金外，他每個月還會從資產中挪出約150萬日圓（約30.76萬元新台幣）支出，包含使用會員制健康管理服務、家務代行服務，還購入高檔音響等興趣用品。有鑑於坂口先生的職業背景，他強調，這不是無計畫揮霍，而是依據平均餘命推算的「資產枯竭模擬」，確保資金在生命終點前合理分配，「我就是要在我死的那一刻，把銀行存款盡量花到接近零。」

這種理財方式也帶來家庭影響，坂口先生共有3名子女，他認為不留下遺產，是身為父母最後能做到的責任。他坦言，與長男的聯絡自討論老後生活方針後明顯減少。他說：「當談到孫子的升學或購屋時，我告訴他:『我這一代建立的財產，我會自己解決』，我並非不留錢給孩子，而是希望避免繼承糾紛，讓他們的人生不受負面影響。」

像坂口先生這種「全額花光」的選擇，背後反映了現代日本資產傳承的不匹配。數據顯示，日本「老老繼承」現象普遍，子女往往已步入50、60歲才繼承父母資產，在教育費或房貸最需要資金的在職時期錯開。金融機構調查顯示，約2成高齡者傾向「用完自己資產，不留給子女」，反映部分退休族群希望在享受晚年生活的同時，也減少遺產糾紛。

像坂口先生這樣，透過支出高額服務來減少存款的行為，對周遭人而言可能看起來毫無目的。但若考慮到死後可能引發的摩擦風險，這種判斷仍具有可理解性。

報導分析，父母明確規劃退休資金，甚至告知子女「花光資產」的策略，能促使子女提前規劃自己的資金，也可有效防止因繼承而引發親族間衝突，是一種合理的選擇。

