護照常見的5項損壞「因小失大」 4項守護步驟勿冒險分享

〔財經頻道／綜合報導〕英國護照辦公室發出警告，提醒所有護照持有者不要「冒險」將資訊輕易分享給他人，並提出幾項關鍵防範步驟，以及常見視為護照損壞的情況。

英國政府機構在社群媒體平台X上發布消息，鑑於人們對身份盜竊和欺詐的擔憂日益加劇，以下是保護護照和身分安全的幾項關鍵步驟。

1. 切勿在網路上公開分享個人資訊

2. 僅與可信賴的來源分享詳細訊息

3. 妥善保管的護照資料頁副本

4. 若遺失或被盜，要盡速通知官方機構申請更新

如果護照遺失或被盜，必須先註銷原護照，然後才能申請補辦。

護照損壞，必須更換新護照。損壞的護照可能無法用於旅行。常見視為護照損壞的情況如下：

1. 無法查看的任何詳細資訊

2. 任何一頁已撕裂、裁切或缺失

3. 封面有孔洞、切口或撕裂處

4. 封面正在脫落

5. 書頁有污漬（例如墨漬或水漬）。



至於台灣護照若遺失地在國內，須先向遺失地或國內任一警察局分局報案，並持該警察機關核發之「護照遺失申報表」正本及應備證件申請補發護照。

若護照遺失地在國外（含中國大陸及港、澳地區），且因急於返國等因素，不及等候我駐外館處或行政院在香港、澳門設立之機構核發護照者，可申請「入國證明書」持憑返國；入境後須持憑「入國證明書」正、影本及應備證件申請補發護照。

但若未向我駐外館處申辦護照遺失手續者，入境須向內政部移民署申請附記核發事由為遺失護照之「入國登記證」後，持憑該「入國登記證」及應備證件申請補發護照。

