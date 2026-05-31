中國汽零件輸美遭課51.71％重稅 台廠佔優勢有望吃肥單

業界人士表示，中國汽零件輸美遭課51.71%重稅，台灣廠商有望受惠轉單效應。示意圖。（路透）

〔記者廖家寧／台北報導〕台灣汽車零組件輸美稅率調降為台灣MOU優惠稅率15%，讓經營北美售後維修（AM）市場的台廠服下一劑定心丸，台灣關稅已與歐日韓等主要競爭對手齊平，中國最新輸美關稅稅率調高至51.71%，台廠對中國的優勢也擴大。業界人士表示，預期在這波重新洗牌下，美國汽車零組件市場版圖將劇烈位移，尤其是中國受迫於重稅，市佔率應會顯著滑落，隨著轉單效應擴大，台廠有望吃下中國退出的市場份額。

業界人士表示，觀察美國汽車及其零組件市場，墨西哥與加拿大享有《美墨加協定》（USMCA）的零關稅與地理優勢，中國則憑藉低價競爭力，三國長期穩居市占率前三名。

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業界人士指出，日、韓、歐原本就享有輸美關稅優惠，台灣過去則因台美未簽署貿易協定，受制於較高關稅，稅率也較日韓高，利潤空間被壓縮，這次降稅讓台廠能重新與日韓歐主要競爭對手國站在同一條起跑線上，不再因關稅劣勢在報價上吃虧，在這波關稅變局下「重新洗牌」。

業界人士也指出，台灣雖依然比不過享有USMCA零關稅的墨、加兩國，但稅率降至15%已顯著拉近稅率落差，降低台廠汽零件產品輸美的營運成本，不過近期傳出一個新變數，就是美國總統川普擬修改USMCA內容，要求加拿大、墨西哥成車組裝須有一半的零組件產自美國，才能享受零關稅，這部分的影響尚待觀察。

業界人士進一步指出，歐日韓以成車與整車原廠組裝（OEM）為主，包括變速箱、精密引擎、底盤控制系統以及汽車安全系統等，與台灣的產業特性不完全相同，台灣則主攻美國汽車售後服務（AM）市場，包括板金、車燈、扣件、保險桿等，目前尚未向美國輸入成車。

業界人士續指，中國雖在美國AM市場市佔率高，但這次美國將中國關稅稅率拉高至51.71%，相繼於台灣 15%稅率，拉開了將近37%的差距，大幅削弱中國的低價優勢，轉單效應擴大下，台灣有望吃掉中國在不堪重稅下退出的市場份額。

業界人士也提醒，中國如今稅率51.71%，是不小的負擔，不排除中國在重稅壓力下繞道至其他較低稅率國家違規轉運的可能，台灣也要嚴防中國高稅率貨品洗產地，以免遭美國加稅處罰。

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