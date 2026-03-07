這些名車開5年後燒錢變無底洞 技師曝維護成本最高5款車 保時捷第1名

專業技工指出，消費者要警惕維修費用高昂、超出預算的車種品牌，並列出5款維護成本最高的汽車。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕路上經常能看到許多20年車齡的本田或豐田汽車，這是有原因的，因為它們經久耐用，而且維護成本低。然而，有些車在使用5年後就會迅速變成無底洞。

外媒Gobankingrates指出，消費者要警惕維修費用高昂、超出預算的車種品牌，並列出5款維護成本最高的汽車，其中，保時捷被列為維修成本第一高的汽車品牌。

請繼續往下閱讀...

1. 保時捷 Cayenne

保時捷Cayenne是一款漂亮的SUV，但它的維修帳單可就沒那麼好看了。

德國汽車修理廠老闆兼汽車修理工艾倫·蓋爾芬德（ Alan Gelfand）解釋，「高性能零件加上高昂的人工成本，導致維修費用非常昂貴」、「車主通常最終不得不修理引擎冷卻管和傳動軸問題，以及進行昂貴的煞車維修。」

事實上，《消費者報告》將保時捷列為維修成本第一高的汽車品牌。

2. Land Rover 的Range Rover

駕駛者喜歡Range Rover兼具的強悍性能和豪華內裝。一切都充滿樂趣，盡情享受越野的快感，直到有一天，有消費者抱怨稱，「車子一年中有六個月都得待在維修廠裡。」

馬克·斯基爾文（Marc Skirvin ）專門修理老舊車輛，他指出：「維修零件的稀缺和高價增加了成本。最近一輛Range Rover送來修理，它的空氣懸架壞了，維修費用高達4000美元，幾乎每輛Range Rover行駛10萬英里後都必須進行這項維修。」

CarEdge 估計，車輛擁有前十年的平均維修費用高達2萬0136美元。

3. 奧迪Q7

另一款維護成本高昂的豪華SUV是奧迪Q7，這款車配備了你所能想到的所有尖端技術，但每項技術遲早都會出現故障。

斯基爾文憤憤不平地說：「德國車就是過度設計弊端的完美例證」；「製造商用更複雜的電子元件取代簡單的機械部件。一旦這些電子元件出現故障，你無法用通用版本替換。你需要奧迪的專用零件，而且你當地的經銷商還需要用他們的專用設備重新編碼。」

根據CarEdge的數據，Audi Q7 十年的平均維護成本為1萬3157美元。

4. Mercedes Benz S-Class

豪華轎車也需要大量的昂貴維修。例如：售價高達六位數的Benz S-Class轎車。

蓋爾芬德指出，「行駛里程達到10萬英里後，S-Class轎車通常會面臨三大主要問題：空氣懸吊系統故障、機油洩漏以及高級電子系統故障」；「根據CarEdge估計，十年維護費用接近1萬3000美元，但這還不包括變速箱或引擎維修費用。」

5. Ram 2500

您是不是開始對歐洲汽車高昂的保養費用沾沾自喜了？根據CarEdge的數據，STELLANTIS集團的Ram 2500 是非豪華品牌中維修費用最高的，估計其十年保養費用高達2萬7423美元。

汽車業專家、AutoInsurance.org網站的梅蘭妮·穆森（Melanie Musson）指出，Ram皮卡不僅需要昂貴的零件，而且故障頻繁。由於美國環保署（EPA）的指導方針和限制，Ram柴油引擎配備了大量的調節器，導致引擎無法按設計正常運轉。燃油噴射器經常停止工作，變速箱也一直存在問題，甚至動力轉向系統也可能發生故障。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法