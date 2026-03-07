中油緊急吸收 下週一油價漲1.5元 台塑化跟進

中油下週一油價漲1.5元。（記者林菁樺攝）

更新時間 20:23（新增台塑化跟進）

〔記者林菁樺、張慧雯／台北報導〕中東戰火升溫，荷姆茲海峽遭伊朗封鎖，國際油價狂飆，如按照國內油價公式，9日起汽油將漲逾5元，中油即使啟動雙平穩措施，也壓不住漲幅；經濟部下午緊急開會，中油7日晚間宣布啟動「緊急吸收措施」，罕見提早公布下週一（9日）油價，汽、柴油各調漲1.5元及1.1元，控制國內油價整體調幅約5%，以維持國內物價；台塑化也在經濟部要求之下，將跟進中油漲幅，兩大龍頭油價未脫鉤。

中油油價都於周日中午公告，但中東戰爭波及，晚間提前公布9日凌晨起，92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升28.1元；台塑化預計週日正式對外宣布，在經濟部關切下，確定將跟進中油漲幅。

中油表示，受到美伊戰爭擴大影響波斯灣國家原油出口及部分產油國減產，市場擔憂衝突升級影響原油供應，導致國際油價不斷大幅上漲。

依據中油浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格應各調漲5.4元及4.8元，但政府綜合考量國際能源成本上升及減緩油價上漲對民生物價的衝擊，除政府維持貨物稅減徵外，也決定啟動穩定因應措施，控制本週國內油價整體調幅約5%。

中油將在汽、柴油各共吸收3.9元及3.7元，盼在兼顧市場機制下，降低對民眾日常生活與產業營運的影響，並持續維持國內物價穩定。至於緊急臨時吸收措施，後續是否維持，中油說明，仍要看戰爭狀況，目前就是不讓油價衝擊擴大，進而影響民眾。

