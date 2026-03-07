伊朗、委內瑞拉石油全斷供太慘！以色列駐美大使勸中國「這樣做」

中國石油對外依存度長期維持在70%以上，卻在短短2個月左右，同時失去委內瑞拉及伊朗2國的石油供應。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中國石油對外依存度長期維持在70%以上，如今同時失去委內瑞拉及伊朗2國的石油供應，尤其中國是伊朗石油最大買家，佔伊朗石油出口的80%，荷姆茲海峽幾乎癱瘓後，北京急跳腳，為了避免斷炊，已限制中國大型煉油廠禁止出口汽油及柴油。以色列駐美大使萊特（Michael Leiter）強調，如果中國停止違反美國制裁而非法進口伊朗的石油，美國及歐洲會做出「慷慨」的回應，幫助北京滿足能源需求，從伊朗新政權獲取石油。

《BBC》報導，中國石油對外依存度長期維持在70%以上。2025年，中國海運原油進口總量約為1027萬桶/日，全年進口創歷史最高紀錄。然而，在短短兩月內，中國兩大石油來源發生巨變。

報導指，2026年前兩個月，依賴進口的中國石油供應同時受壓於三個方向，一是今年1月初美國逮捕委內瑞拉總統馬杜羅後，委內瑞拉對中出口的石油全面停止；其二，伊朗遭到美以軍事打擊，令中國最大的受制裁石油來源陷入高度不確定性；其三，荷姆茲海峽停擺將威脅進一步延伸至中國每天逾700萬桶的中東合法石油的採購來源。

荷姆茲海峽幾近癱瘓，中國能源供應承壓。（路透資料照）

由於中國多年來苦心構建的「原油供應體系」，正在同步承壓。為了避免能源供應危機，北京已限制中國大型煉油廠禁止出口汽油及柴油。同時也對伊朗癱瘓該海峽航運感到不滿，傳出正與伊朗磋商，允許裝載原油與卡達液化天然氣的船隻安全通行該航道。

以色列駐美大使萊特（Michael Leiter）接受《美國之音》專訪時指出，如果中國停止試圖違反美國制裁而非法進口伊朗政權的石油，美國和歐洲會做出「慷慨」的回應，並幫助北京滿足能源需求，從伊朗新政權獲取石油。但是他們（中國）必須置身於這場衝突之外，看起來這正是他們目前在做的。

萊特強調，伊朗政權沒有很多的忠誠盟友目前站在他們這邊，其中一個盟友-中國正置身事外。

對於中東局勢發展，萊特說，一個由區域國家組成的聯盟「可能」正在準備在未來幾天內對伊朗政權發動反擊，以回應伊朗政權過去一週對十幾個國家發動的襲擊，這個聯盟已向以色列和美國請求提供防禦援助。

至於伊朗內部局勢，萊特稱，以色列觀察到伊朗政權殘餘勢力內部分歧越來越大。伊朗政權殘餘勢力一直在爭論是否應該任命一位新的最高領袖、究竟由誰來繼任最高領袖、到底是現在還是以後再安葬哈米尼，以及他們應當如何應對該地區其他國家。

萊特也提及，以色列正在鼓勵伊朗的少數族裔和占多數的波斯人口奪取並「解放」伊朗政權安全部隊控制的領土。

